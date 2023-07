Afrique: Le président Al-Sissi à la 5e réunion semestrielle de coordination de l'UA

Le président Abdel Fattah Al-Sissi participe, dimanche 16 juillet, à la 5e réunion semestrielle de coordination de l'Union africaine (UA) et des communautés économiques africaines, qui se tient dans la capitale kényane Nairobi en présence des chefs d'Etat et de gouvernement africains. Il doit prononcer une allocution dans laquelle il passera en revue le plan de l'Egypte dans le cadre de sa présidence du Comité d'Orientation des Chefs d'Etat et de Gouvernement du NEPAD.

Le chef de l'Etat égyptien prononcera également une allocution en sa qualité d'actuel président de la Conférence des Nations Unies sur le climat COP27 devant la séance consacrée à l'environnement et aux changements climatiques. Il évoquera les efforts de l'Egypte pour faire face aux effets des changements climatique sur les pays du continent africain, et pour inciter les pays pays développés et les institutions financières internationales à fournir un soutien aux pays africains les plus touchés par le problème du climat.

Le président Al-Sissi évoquera avec les dirigeants et les chefs de gouvernement participant à la réunion, les progrès réalisés dans le cadre du programme d'intégration commerciale des pays africains ainsi que les moyens de le promouvoir, surtout les mesures liées au renforcement de la liberté de déplacement et au passeport africain unique.