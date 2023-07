Afrique: Hommages au Professeur Jean Pascal Payanzo - Rendez-vous aujourd'hui à l'Espace Kage à Limete

Professeur Emérite Jean Pascal Payanzo

Communiqué nécrologique

L'UCTB, Union de la Communauté du Territoire de Bulungu, la Société Civile du Kwilu et le FAR /Bdd, Forum d'Associations pour le Renouveau du Grand Bandundu, annoncent le décès du Professeur Jean Pascal Payanzo, ancien Gouverneur de la Province du Bandundu et Vice - Président de l ' UCTB, survenu le 3 juillet dernier.

Le FAR /Bdd présente ses condoléances les plus attristées à la famille éprouvée et convie la Communauté du Grand Bandundu à être nombreuse à la veillée mortuaire ce lundi 17 juillet à partir de 18h à l'Espace Chez M. Kage, 16ème rue Limete /Industriel et le mardi 18 juillet à 9 h30, à la séance académique à l'Université de Kinshasa.

Kinshasa, le 16 juillet 2023

S.E. Jean-Marie Ntantu-Mey