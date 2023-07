Madagascar: Pourquoi devenir Français ?

Toute famille malgache à Madagascar a, au moins, un proche parent établi en France et ils sont 100 000 ou 200 000 là-bas. Et il paraît que plus du tiers, au moins, ont acquis la nationalité française. I

ls sont installés au-delà des mers (any an-dafy). Eux, ils racontent monts et merveilles de leur vie : les enfants à l'université, salaire à envier, soins quasi gratuits et de haute technicité...Bref, ils sont à l'abri de tous les aléas de la vie tandis qu'ici, pour beaucoup, c'est la galère. Il était tout à fait normal que bon nombre rêvent d'y aller et d'abandonner misère et précarité omniprésentes dans leur vie quotidienne au pays. Le comble pour les parents est d'entendre leurs enfants dire qu'il aurait fallu rester une colonie française, ainsi on ne vivrait pas cette misère que nous vivons actuellement. Il faudrait en pleurer que de rire avec dédain de leur « naïveté ».

Si effectivement, acquérir de (plein droit ??) la nationalité français est un levier d'émergence sociale et il est compréhensible pour le citoyen lambda malgache de vouloir vivre un autre domaine de confort irréalisable qu'ici, il l'est moins pour certains, qui, ayant des revenus confortables sans à demander une allocation de survie et qui plus est, caressent un destin au plus haut niveau national dans son pays natal d'aller quémander une naturalisation qui, rappelons-le, est différente d'une démarche de reconnaissance par filiation par exemple.

%

La vraie question, à vrai dire, n'est pas la double nationalité ou non, mais cette démarche apparaît, qu'on le veuille ou non, comme un déni de son origine que l'on dit aimer et que l'on clame à cor et à cri que sa souveraineté est le socle de son émancipation. Il semble que cela relève d'un mauvais conseil à moins que ce dernier ne soit soufflé par un « Nicolas » Machiavel.

Et pourtant, s'il est question d'éventuelle poursuite politique, la France et c'est tout à son honneur, offre plusieurs solutions en premier lieu, le statut de réfugié politique, le cas de Khomeini est l'exemple type de la bienveillance de la France envers les réfugiés. Le bon sens n'arrive pas du tout à comprendre, peut-être que l'intéressé a eu en ce moment-là d'autres motivations. En tout cas, le spectre des évènements de la crise postélectorale ivoirienne plane sur notre île. On verra bien.