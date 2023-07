Madagascar: Ambatomirahavavy - Un gendarme tué par balle à son domicile

Tué à bout portant. Trois hommes ont fait irruption dans le domicile d'un gendarme à Ambatobe, un quartier situé dans la commune d'Ambatomirahavavy. L'homme ne s'est pas préparé à cette visite qui lui a été fatale.

Samedi dernier, il était 18 heures et demie lorsque, au moins, trois individus armés ont débarqué sur place. À ce moment, l'obscurité de l'hiver s'était déjà installée, et ils en ont profité pour accomplir leur forfait. Un forfait qui consiste avant tout à tuer le gendarme, et ils l'ont fait. Ces derniers ont utilisé une arme à feu et n'ont pas hésité à tirer presque à bout portant.

Mais avant d'ouvrir le feu, ils ont annoncé à haute voix qu'ils étaient payés pour mettre un terme à la vie du gendarme. L'acte s'est passé sous les yeux de la femme et des enfants, ces derniers ont eu les mains et les pieds attachés pour les immobiliser. On imagine la souffrance de ces membres de la famille qui ont vu, sous leurs yeux, le père de famille perdre la vie de la façon la plus atroce.

Une fois l'homme à terre et sans vie, les bandits ont continué de visiter la maison et emporté quelques objets et une somme d'argent. Selon un premier rapport, un montant de 60 000 ariary, trois téléphones portables et une bague en or ont été emportés par ces criminels. Alertée de la situation, une forte délégation de la gendarmerie est arrivée sur les lieux.

Ils ratissent le quartier pour tenter de trouver les traces des assaillants. Quelques heures après, deux individus ont été interpellés dans le cadre de cette affaire. Hier, on a appris que le défunt est un adjudant-chef du nom de Raboba Christian, un gendarme qui occupait un poste auprès du commandement des écoles de la gendarmerie nationale (Cegn).

Ce crime s'apparente à un règlement de compte par des tueurs à gages. Le fait que les bandits emportent des objets avec eux laisse pourtant à penser à un vol avec main armée. Dans les deux cas, le meurtre avec préméditation semble se confirmer, notamment lorsque les auteurs ont annoncé qu'ils avaient été payés pour tuer la cible. Le va-et-vient des gendarmes sur place confirme leur détermination à mettre la main sur les criminels et à faire la lumière sur cette affaire. On attend l'évolution de la situation.