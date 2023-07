Madagascar: Symposium Mihava Tour - Des techniciens expérimentés avec Siteny Randrianasoloniaiko

À moins de quatre mois de la présidentielle, l'équipe de campagne de Siteny Randrianasoloniaiko se précise, et des poids lourds rejoignent son camp.

Le symposium de Miava Tour a accouché d'une nouvelle équipe. Elle rejoint la nouvelle structure qui doit mener Siteny Randrianasoloniaiko à la conquête de la magistrature suprême. Sans que celui-ci se soit porté volontaire ou demandé à être nommé candidat du parti et il est, désormais, assisté par des techniciens fortement expérimentés lors de ce Mihava Tour Siteny 2023.

Jean Jacques Rabenirina, député IRD, Johanita Ndahimananjara, membre du bureau exécutif du parti Asa Vita no Ifampitsarana et non moins ancien ministre de Hery Rajaonarimampianina et la Professeur Zavamanitra. Si les deux premiers appartiennent au parti AVI de Norbert Lala Ratsirahonana, la dernière est une technicienne qui a déjà fait ses preuves dans la direction de l'Etat.

Échec

« Une note de zéro/vingt pour le président Andry Rajoelina », a fait noter le député de Tolera 1. En effet, Siteny Randrianasoloniaiko n'a pas ménagé Andry Rajoelina et son équipe. Il met en avant les infractions que celui-ci a perpétuées durant son mandat, et affirme que des promesses n'ont pas été tenues. « Le président Rajoelina confond déconcentration et décentralisation », a-t-il indiqué. Des routes dans un état lamentable, ou encore une situation économique difficile, Andry Rajoelina et son équipe font face à un constat d'échec. Il faudra du temps pour y remédier. Peu importe, Siteny Randrianasoloniaiko et son équipe ne manquent pas de moyens pour remettre Madagascar sur le bon chemin.

%

Décentralisation

La solution reste la décentralisation. En effet, Jean Jacques Rabenirina, le député Haja de Mananjary ou encore les autres élus de la Chambre basse qui soutiennent l'élu de Toleara 1 n'ont pas manqué de louer la nécessité de mettre en place dans le pays, une véritable décentralisation pour permettre un réel développement.

Candidature

Les débats qui se sont succédé à l'ISTS de Mandrimena Andoharanofotsy ont souligné que les élus de la Chambre basse rejoignent de plus en plus le camp de Siteny Randrianasoloniaiko. Même si celui-ci n'a pas encore annoncé ouvertement sa candidature à la prochaine présidentielle, ce symposium reste un indice important pour la suite de la course à la magistrature suprême. Des responsables de la plateforme RMDM, PANORAMA, et des organisations de la société civile ont été également vus sur les lieux.