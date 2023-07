Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Mboso condamne condamné l'assassinat de Chérubin Okende

COMMUNIOUE OFFICIEL N°906/2023

L'Honorable Président de l'Assemblée nationale a appris, avec consternation, ce jeudi 13 juillet 2023, l'assassinat de l'Honorable Chérubin OKENDE SENGA, Député national de la 3eLégislature de la 3e République.

A cette occasion, il présente ses condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu et condamne cet acte lâche et ignoble.

Au nom de la Représentation nationale et à celui du Président de la République, Magistrat Suprême, il demande au Gouvernement, à travers ses services spécialisés, et à la Justice d'ouvrir des enquêtes intégrales et inclusives dans tous les sens pour identifier et sanctionner dans toute la rigueur de la loi les auteurs de ce crime odieux.

Fait à Kinshasa, le 13 juillet