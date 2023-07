Congo-Kinshasa: Méga rendez-vous de l'humour au Stade Vélodrome, 27 août 2023 - Ronsia Kukiel dévoile le festival 'Kukiel et Ses Potes imitateurs' !

Après avoir conquis le public francophone avec ses sketchs et ses scènes mémorables, Ronsia Kukiel organise le festival d'humour "Kukiel et ses Potes imitateurs" le 27 août 2023 au Stade Vélodrome de Kintambo, à Kinshasa, afin de clôturer les grandes vacances dans la bonne ambiance. Cet humoriste talentueux et dont le leadership a fait ses preuves en promouvant plusieurs autres artistes de tout genre, se décide d'embrasser désormais les stades après avoir réussi à charmer toutes les grandes salles de Kinshasa, d'Abidjan, et même le public hétérogène du grand festival Marrakech du Rire au Maroc.

Dans sa recette, ce grand spectacle d'humour connaîtra la participation de plusieurs artistes de la place dont certains seront découverts par le grand public à cette occasion. La particularité de ce show est la présence des "Potes imitateurs" de Ronsia qui sont des artistes qui se distinguent dans l'art de l'imitation, en étant des sosies soit d'autres artistes - soit des personnalités emblématiques de l'histoire de notre pays.

Nous trouvons, de ce fait, des artistes tels que Chinnoss'B, Pétrole Mawete, Miss Kalunga, Le Padre, Sese-Seko, China Rambo, Petit Sai, Muyombe Droite, pour ne citer que ceux-là, que le public aura le plaisir de découvrir pour la première à Kinshasa, lors d'une aussi grande production.

Il s'observe, quant à ce, une grande mobilisation de la part de plusieurs artistes d'Afrique francophone qui, depuis leurs pays respectifs, invitent massivement le public à prendre part à cet événement, et dont certains promettent de prendre l'avion pour ne pas rater ce programme à Kinshasa.

Zoom sur l'artiste

Il y a lieu de souligner que pas plus tard que l'an dernier, RonsiaKukiel a célébré ses 10 ans de carrière professionnelle en tant qu'artiste humoriste. Une grande soirée au Pullman avait sanctionné cette occasion avec la participation de plusieurs artistes et personnalités publiques. Et durant ses 10 ans de carrière, plusieurs artistes se sont vus être promus par ce dernier. Un mérite qui rend son leadership incontestable dans le milieu des artistes.

Billetterie

Les billets pour "Kukiel et Ses Potes imitateurs" sont disponibles en 3 catégories : 2 USD pour le billet régulier, 50 USD pour les VIP et 100 USD pour les VVIP. Et vous pouvez vous les procurez en contactant le +243 977 636 786. L'ouverture des portes se fera à 15 H 00' le jour de l'événement, et tous les amoureux du fou rire y sont grandement attendus.