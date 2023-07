Congo-Kinshasa: L'ECC interpelle la CENI, les dirigeants et la classe politique

Message de l'Eglise du Christ au Congo (ECC) sur la situation de justice et paix en République Démocratique du Congo

Thème : « La justice élève une nation mais, le péché est la honte du Peuple ».

Proverbes 14,34.

L'Eglise du Christ au Congo (ECC) suit avec la plus grande attention l'évolution de la situation de justice et paix en République Démocratique du Congo en cette année électorale, conformément à sa Mission pastorale (Matthieu 5,6-9) ainsi que sa mission Prophétique (Ezéchiel 33,3).

L'ECC déplore le fait que les fils et filles du Pays qui, pour la plupart se disent enfants de Dieu, restent insensibles à la voix de l'Esprit du Seigneur (Apocalypse 3, 6) qui en appelle à préserver la paix, la concorde et l'unité nationale en RDC.

L'ECC rappelle aux uns et aux autres qu'on ne peut pas être un Etat sans être une Nation. Car, en tant qu'Eglise, I'ECC croit fermement que c'est par sélection divine que le Très-Haut nous a choisis à vivre ensemble dans notre diversité d'opinions (1 Pierre'2,9). Donc, l'unité dans la diversité ». Aucun motif politique, religieux, tribal, ethnique ou linguistique ne peut justifier le renversement de notre Mythe fondateur en tant que Nation et notre autodétermination en tant que Peuple.

Malheureusement, le refus de trouver le consensus comme un peuple mûr (Hébreux 5,12) sur des questions existentielles de notre Nation crispe l'environnement politique, renforce la division au sein de la population, crée l'intolérance, radicalise les tensions communautaires et arrache des précieuses vies humaines de dignes fils et filles du Pays.

%

5. C'est dans ces conditions que I'ECC a appris avec consternation, l'assassinat odieux et crapuleux de l'Honorable Chérubin OKENDE SENGA, Député National et Ministre honoraire des Transports et voies de Communication du Gouvernement National, dans des circonstances troublantes. Elle présente ses sincères condoléances à sa famille biologique et politique et intercède pour leur consolation.

6. Professant la sacralité de la vie humaine, I'ECC condamne avec la plus grande énergie cet acte barbare et lance un appel patriotique au respect de la vie de tout congolais. La vie doit être célébrée en lieu et place du deuil à répétition car Jésus-Christ est venu pour que ses brebis aient la vie et soient dans l'abondance (Jean 10, 10). Ainsi, elle appuie les enquêtes indépendantes prônées par le Gouvernement pour que les responsables de cet acte ignoble répondent de leurs actes.

7. Dans le même registre, I'ECC condamne également des actes de kidnapping dans la Ville de Kinshasa qui mettent la population dans une insécurité et méfiance totale. Dans le même ordre d'idée, elle condamne les massacres ignobles perpétrés à l'Est et à l'Ouest du Pays ; et elle prie les autorités compétentes de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre hors d'état de nuire ces hors-la-loi, et ainsi faire asseoir l'autorité de l'Etat sur toute l'étendue de la République.

8. Aussi, I'ECC demande au pouvoir judiciaire, garant de la justice qui doit élever notre nation, de faire son travail dans le strict respect des vertus cardinales qui le caractérisent, à savoir: l'indépendance, la neutralité, l'objectivité, l'impartialité.

Les interpellations, les arrestations et les condamnations, voire les acquittements doivent se faire dans le respect de l'art. La culture de la banalité du mal, de l'injustice et de f impunité doit être bannie dans toutes ses formes en RDC.

9. Face à ce tableau très inquiétant, I'ECC exhorte les uns et les autres à saisir le don de la vie que Christ a accompli à Golgotha (Jean 3, 14- 18 ; Romains 8, 31-39)et du vivre-ensemble voulu par le Créateur en vue de repenser et sauver notre Mère Patrie: la RDC.

10. L'ECC en appelle au Gouvernement et à tout et un chacun, de ne ménager aucun effort afin de poser des actes qui favorisent la paix, la sécurité, la cohésion et l'unité nationale.

Soyons artisans de la justice et de la paix sous toutes leurs formes si nous voulons mériter Ie titre des dignes fils et filles de la RDC.

11. « Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos coeurs et nos pensées en Jésus-Christ.

Fait à Kinshasa, le 14 juillet 2023

Rév. Dr. André-Gédéon Bokundoa-bo-Likabe

pensées en Jésus-Christ

Président National, Réprésentant Légal