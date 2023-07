Congo-Kinshasa: Uhuru Kenyatta en action pour l'effectivité des décisions de Nairobi

Facilitateur désigné par la Communauté de l'Afrique de l'Est ( EAC) dans la résolution de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, l'ancien président de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta, est arrivé ce mercredi 12 juillet 2023, en fin de matinée, à Goma. Il vient échanger avec les acteurs étatiques et non étatiques impliqués dans la mise en oeuvre des décisions prises à Nairobi, le 30 juin dernier, sur le pré-cantonnement, le cantonnement et le désarmement des troupes du M23.

A l'exception du VPM de la défense Jean-Pierre Bemba intervenant par visioconférence, le Facilitateur Uhuru sera en face du Ministre d'Etat à l'intégration, Antipas Mbusa Nyamwisi ; le Gouverneur militaire du Nord-Kivu, Constant Ndima ; le Haut-Représentant du Chef de l'Etat, Serge Tshibangu ; le Conseiller militaire du Chef de l'Etat accompagnés d'experts, pour le compte du Gouvernement congolais.

Parmi les autres partenaires non étatiques figurent la Cheffe de la Monusco, Bintu Keita, les représentants des USA, France, Belgique et Suisse, en qualité d'observateurs, le Commandement militaire de la force régionale de l'EAC (EACRF) et l'Angola.

Cette réunion de Goma fait suite à celle de Nairobi tenue le 30 juin 2023 avec le même format, à l'issue de laquelle il avait été décidé de l'arrêt des hostilités par le M23, du début des opérations de pré-cantonnement, cantonnement et démobilisation des troupes du M23.

Au sujet de ces opérations, le Gouvernement congolais a déjà fait sa part de choses avec le choix et la viabilisation des sites de Rumangabo et celui de Kindu.

Pour leur part, le Kenya et le Sud-Soudan y ont déjà déployé leurs troupes pour sécuriser ces corps habillés.

La réunion de la facilitation devrait faire le point sur le niveau d'engagements des uns et des autres. La rencontre de Goma vient démontrer le caractère irréversible du processus de Nairobi, seule voie devant conduire à une issue pacifique de la guerre d'agression.

Toutefois, les forces de défense et de sécurité de la RDC se tiennent prêtes pour faire face à toute résistance et intrusion étrangère en provenance du Rwanda, dont le soutien aux M23 est une évidence.