Tunisie: Du côté du Parc A - L'intersaison de tous les défis

Le CA s'active sur plusieurs fronts et le volet sportif n'est pas délaissé, loin de là.

Le CA tiendra donc son assemblée élective samedi 22 juillet dans un établissement hôtelier du centre urbain nord à partir de 9h00. D'ici là, les dirigeants en place s'activent à épurer, purger et régler ce qui doit l'être avant la fin du mois et la date butoir pour obtenir la licence qui permettra au club de Bab Jedid de participer à la C3 et de valider ses emplettes.

Pour revenir à la grande «messe» clubiste du 22 de ce mois, le président Youssef Elmi pourrait se présenter à nouveau, alors que, selon certains échos autour du Parc A, l'ancien vice-président du CA, Mounir Balti, pourrait lui aussi présenter une liste et faire acte de candidature mais il se heurterait à une partie de «l'électorat» clubiste. Raison invoquée selon certains : Mounir Balti serait accompagné de quelques membres de l'ex-équipe dirigeante, celle de Abdessalem Younsi. Bref, on y verra plus clair dans quelques jours.

L'affaire Zakaria Laâbidi refait surface

Pas le temps de retrouver ses esprits après la course contre la montre qui a vu le règlement de plus d'un litige, et voilà qu'un nouveau dossier est venu s'ajouter sur la pile d'affaires en instance. Ainsi, le TAS a récemment rendu son verdict concernant la plainte déposée par Zakaria Laâbidi. Ce faisant, le CA devra s'acquitter d'un montant de l'ordre de 1,1 million de dinars envers son ancien joueur, ajoutés à 63.000 dinars de salaires impayés et la prise en charge de 50% des frais de justice (88.000 dinars).

En retour aussi, la FTF paiera 30% de cette somme, soit 52.000 dinars. La FTF débloquera aussi 10.500 dinars à Zakaria Laâbidi à titre de contribution aux frais d'avocat du joueur, alors que le CA ne versera que 7.000 dinars audit avocat. Rappelons que Laâbidi, 28 ans, a été formé au CDF de l'Olympique Lyonnais. Il a opté pour le CA entre 2018 et 2019 mais n'a pas percé. Son aventure a donc tourné court et le joueur a ensuite engagé un bras de fer pour impayés (huis mois sans salaires sur une période de 14 mois d'engagement). Maintenant, le CA dispose d'un délai d'un mois et demi pour indemniser le joueur alors que ce dossier brûlant n'interférera pas dans le processus de «réhabilitation» qui permettrait à terme au CA de recouvrer son droit à recruter et à participer à une compétition continentale.

Retour sur les prolongations, les emplettes et les départs

Le CA s'active donc actuellement sur plusieurs fronts et le volet sportif n'est pas délaissé, loin de là. Ainsi, chapitre renouvellement de baux, le milieu Wissem Ben Yahia a été prolongé d'une année alors que le gardien Moez Hassen et le défenseur Skander Laâbidi seront liés au CA jusqu'en juin 2025. Et pour revenir à Moez Hassen, l'ex-gardien de but de Nice, Châteauroux, Cercle Bruges et Stade brestois, avait opté pour le CA en septembre 2021.

Ahmed Khelil, lui, a prolongé son contrat de deux ans , une bonne nouvelle pour l'entraîneur clubiste qui aime stabilisr l'entrejeu. Volet renforts maintenant, l'axial Ameur Omrani a paraphé un engagement de trois ans et a rallié les entraînements d'avant-hier. Libre de droit après une expérience à l'USM, Omrani, 26 ans et pur produit de l'ESS, a aussi évolué à l'OB un temps.

Aussi, pour renforcer son secteur offensif, le CA devait finaliser hier la piste menant à l'ex-avant du CSS et de l'EST, Kingsley Eduwo. A 27 ans, le Nigérian sera clubiste, mais il reste juste à déterminer la durée du contrat... Sur ce, volet départ, après Saber Khélifa qui a changé de casquette au CA, Nader Ghandri qui a mis le cap sur Ajman, Rodrigue Kossi qui s'est engagé avec les Saoudiens d'Al Taraji, le milieu Larry Azouni, 29 ans, a quant à lui opté pour les divisionnaires d'Al Faisaly. Les trois joueurs étaient en fin de contrat et leur départ s'opère donc sans contrepartie financière (indemnité de transfert).

Enfin, une somme rondelette atterrira dans les caisses du CA. Quant à Chiheb Laâbidi, c'est le Sporting Lisbonne qui revient à la charge avec une offre de 350.000 euros, alors que les dirigeants exigent au moins 500.000 euros pour libérer leur milieu. Enfin, et suite à la participation de Ghandri et Moez Hassen au Mondial, la Fifa provisionnera le compte du CA d'un montant de l'ordre de 957.000 dinars. De quoi mettre de l'huile dans les rouages...