Tunisie: L'ESS entame sa préparation - Une ambition grandissante

Avec la reprise des entraînements, dès aujourd'hui, et le planning de matchs amicaux sous la houlette de Faouzi Benzarti, la saison peut bel et bien commencer. Le club est sportivement prêt à relever de nouveaux défis. Une ambition grandissante.

La saison de tous les espoirs et des grands défis commence déjà avec la reprise des entraînements, le début des stages bloqués et le déroulement de matchs amicaux. On se souvient l'an passé à quel point l'Etoile a enchaîné un nombre important de matchs amicaux souvent conclus par une victoire et sans connaître la défaite, même si c'étaient des rencontres sans enjeu et combien ils constituent le fruit d'une bonne préparation intense et soutenue qui peut donner des résultats. Cette intersaison se présente sous un bien meilleur visage que celui de l'an dernier.

L'équipe est championne de Tunisie sortante et doit ambitionner de défendre son titre et honorer ses engagements locaux et continentaux. Les tractations vont bon train pour affronter des clubs de renommée internationale, avec pour point commun le nouveau sponsor émirati qui met un point d'honneur à opposer amicalement les équipes qu'elle sponsorise.

Le Milan AC au menu ?

Sans être annoncé officiellement, il se murmure qu'un duel contre le Milan AC de Rafael Leao et Olivier Giroud est en ligne de mire. Mieux encore, on annonce même une date, celle du 12 août 2023, et un stade, le San Siro. Rien que ça! En attendant, le club envisage d'autres parties amicales avec des clubs tunisiens notamment pour préparer au mieux le début de saison qui sera lancé dans un mois. Après le côté cour, le côté jardin et sur ce plan, on ne chôme pas.

Opération dégraissage

Volet joueurs, le club a décidé de garder le milieu de terrain relayeur camerounais Jacques Mbé en le prolongeant d'un an supplémentaire, malgré des propositions alléchantes de pays du Golfe et précisément de l'Arabie Saoudite avec un club qui était prêt à mettre 5 millions de dinars sur la table pour enrôler le rugueux Mbé. Egalement, Baligh Jemmali passe à l'US Ben Guerdane pour rejoindre son compère de la défense Bouazra. L'équipe arrive donc à dégraisser son effectif pléthorique en renflouant aussi les caisses.

Ce qui dénote d'un bon savoir-faire managérial. D'autres éléments devraient suivre. L'ex-international Iheb Msakni qui a disputé son dernier match avec les rosso bianco à Tataouine quitte aussi suite à une rupture du bail contractuel avec l'ESS, mais va bénéficier d'un montant de 650.000 dinars en règlement du litige financier, après une décision prise par la FTF.

Pour l'heure, ils sont désormais quatre à avoir quitté le bercail, pour ne pas faire banquette la saison à venir. Le dégraissage se poursuit. La saison prochaine, l'ESS va participer à la C1, et ce, en dépit de la fin du cas Youcef Laouafi parti l'an dernier au CR Belouizdad et qui a exigé le paiement de tous ses émoluments jusqu'au dernier sou. L'ESS va donc renouer avec la reine des compétitions continentales et à Sousse, l'on n'attend que l'homologation de l'Olimpico par les instances pour que la communion soit totale.