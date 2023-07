Afrique: Capital humain - Sommet des chefs d'Etat, les 25 et 26 juillet à Dar es Salaam

Une séance de discussion préparatoire se tiendra en mode virtuel demain, avec Victoria Kwakwa, vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe et Daniel Dulitzky, directeur régional de la Banque mondiale pour le développement humain en Afrique de l'Est et l'Afrique australe.

Selon l'institution de Bretton Woods, il s'agit d'une réunion de préparation du Sommet des chefs d'État sur le capital humain, qui se tiendra à Dar es Salaam, en Tanzanie, les 25 et 26 juillet 2023. Cette discussion abordera les tendances récentes et présentera un aperçu des défis auxquels les pays de la région sont confrontés en matière de renforcement du capital humain.

Bon investissement

Le Sommet des Chefs d'État vise à attirer l'attention des plus hautes instances sur l'importance d'investir dans les personnes en tant que moteur essentiel de la productivité, de la résilience et de la croissance. Il mettra également en évidence les opportunités potentielles découlant de l'évolution démographique de la région et soulignera la nécessité urgente de se concentrer sur l'apprentissage et les compétences en tant que facteurs clés de productivité qui généreront la dividende démographique et placeront le développement du capital humain au premier plan de chaque secteur.

Plus de 20 chefs d'État africains, ainsi que de nombreux experts, praticiens, bénéficiaires et décideurs politiques seront réunis dans le but d'obtenir des engagements concrets de la part des chefs d'État pour faire avancer cette cause. Par ailleurs, la réunion de préparation, qui se tiendra en ligne, offre une occasion unique de se pencher sur la question cruciale du capital humain en Afrique et de mobiliser les dirigeants pour des actions concrètes en vue d'améliorer les conditions de vie des populations et de favoriser le développement durable sur le continent.