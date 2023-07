Madagascar: ASIEF - Sommet national - Vérification stricte des participants à Toamasina

Dans moins de deux semaines, 20 000 fonctionnaires sportifs sont attendus à Toamasina du 30 juillet au 12 août 2023.

Tous les championnats régionaux abordent les phases finales. Pour Analamanga, les finales du basket, du football et du volley-ball se sont tenues le week-end dernier. « L'organisation avance dans de bonnes conditions. La rencontre avec le ministère de la Jeunesse et des Sports était fructueuse et rassurante. Nous sommes à 80% prêts. C'est à la question d'hébergement que nous nous attelons actuellement », a fait savoir Jean Aimé Andrianarison dit John Love, président de l'Association Sportive Interministérielle pour l'Entretien des Fonctionnaires (ASIEF).

À moins de deux semaines du coup d'envoi du championnat national de l'ASIEF, le 30 juillet à Toamasina, plus de 13 500 sportifs fonctionnaires sont inscrits. Les inscriptions ne prendront fin que le 25 juillet.

« Plus de 20 000 participants sont attendus à Toamasina. La ville dispose des infrastructures nécessaires devant accueillir toutes les disciplines retenues. Il y a une vérification stricte de tous les participants par la cellule de contrôle et de suivi de l'ASIEF pour éviter les fraudes et le mercenariat. Les institutions ou ministères concernés par la fraude et surtout la personne seront dénoncés publiquement à la presse », a continué le numéro un de l'ASIEF.

Le championnat national de l'ASIEF est la seule compétition reconnue regroupant tous les agents de l'Etat. Le ministère du Finances et du Budget est le seul capable d'organiser son propre tournoi national car il dispose de budget, contrairement aux autres ministères et institutions de la République. Au programme de cette édition 2023, il y aura 21 disciplines sportives. Pendant deux semaines, les fonctionnaires sportifs s'affrontent dans plusieurs disciplines sportives individuelles et collectives, dans un esprit de solidarité et de fair-play. À Toamasina, les sports de plage tels que le beach-soccer et le beach-volley seront intégrés aux disciplines de compétition.