Madagascar: Trail - UT4M - Une bouffée d'oxygène pour Estrine et Heritiana

Estrine Rasoar et Heritiana Andrianaivo s'apprêtent à porter haut les couleurs de l'UTOP à l'UT4M de Grenoble la semaine prochaine. Cependant, Jean Claude et Marie Noeline ont dû renoncer à participer au Dodo Trail de l'île Maurice, samedi dernier.

Estrine Rasoa et Heritiana Andrianaivo, deux champions de l'Ultra 126 km de l'UTOP, sont comblés. Ils seront bien équipés lors de la grande course Ultra Tour des 4 Massifs (UT4M 100 Master) à Grenoble. En effet, le Groupe Ravate Intersport de la Réunion a signé un contrat de partenariat avec l'association UTOP Madagascar. Cette collaboration permettra d'équiper les deux représentants de Madagascar à cet événement qui aura lieu du 20 au 23 juillet prochain.

Leurs équipements complets comprennent notamment des chaussures, des sacs d'hydratation avec flasques, des lampes frontales, des imperméables goretex, des maillots, des bas de contention, des chaussettes et des casquettes. La remise des matériels a eu lieu ce week-end, donnant ainsi aux athlètes un peu de temps pour se familiariser avec ces équipements de haut niveau.

L'UT4M propose une dizaine de courses et challenges variés allant de 20 à 175 km. L'épreuve reine et mythique sera l'UT4M 160 Xtreme, un ultra trail très exigeant de 174 km et 11 500 m de dénivelé positif. L'UT4M 100 Master, d'une distance de 97 km, gravira les deux massifs de Belledonne et de Chartreuse, tandis que l'UT4M 80 Challenge proposera de parcourir quatre massifs en quatre jours, avec environ 20 km par jour. Pour les représentants malgaches, ils concourent sur les massifs de Belledonne et de la Chartreuse sur une distance de 50 km.

L'année dernière, Estrine Rasoa avait dépassé les barrières horaires après avoir parcouru 120 km, tandis que ce sera la première participation d'Heritiana. Quant aux deux champions de l'UTOP en semi-trail de 70 km, Jean Claude et Marie Noeline, ils ont manqué le départ du Dodo Trail de 50 km à Maurice samedi dernier en ratant les navettes. « Nous sommes évidemment déçus et tristes pour eux, mais ils reviendront plus forts. C'était leur première sortie hors du territoire. Il y en aura d'autres pour nos champions », a annoncé l'UTOP pour les encourager.