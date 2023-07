Madagascar: La Réunion - Une centrale solaire pour électrifier la commune d'Ambohitromby

La visite d'une délégation conduite par le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, à la Réunion dans le cadre d'une coopération décentralisée en février dernier, a bel et bien porté ses fruits.

La preuve, une centrale solaire servant à alimenter en électricité 3 000 ménages dans la commune d'Ambohitromby, district d'Ankazobe, a été inaugurée samedi dernier. Cette infrastructure en énergie renouvelable a été mise en place suite au partenariat du Sénat avec Solar Plexus, la société leader dans ce domaine au niveau de l'Océan Indien, et la Chambre des Métiers et d'Artisanat de la Réunion.

« Le Sénat a pour mission de soutenir les collectivités territoriales décentralisées, outre son pouvoir de légiférer. Nous ne ménageons pas nos efforts pour apporter des solutions en vue d'asseoir un développement local au niveau de ces organes de démembrement de l'Etat. A part l'électrification de la commune rurale d'Ambohitromby, une dizaine d'autres communes riveraines auront accès à l'énergie propre, grâce à l'extension de ce projet mené par les deux parties », a annoncé le président de la Chambre haute Herimanana Razafimahefa, lors de l'inauguration de cette centrale solaire. Le ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, Soloniaina Andriamanampisoa, des autorités et élus locaux ainsi qu'une forte délégation réunionnaise, ont assisté à cette cérémonie.

Coût de recharge abordable

« Cette plateforme solaire constitue une meilleure solution permettant à chaque ménage d'avoir la lumière tous les jours tout en alimentant ses appareils électroniques tels que la radio, le téléphone portable, voire les téléviseurs. Le bénéficiaire n'aura qu'à recharger sa batterie portative chaque semaine, et ce, moyennant un coût de recharge abordable d'une valeur de 3 000 Ar. Même les centres de santé de base dans la commune peuvent assurer la réfrigération et la congélation des médicaments et des vaccins pour une meilleure conservation, grâce à l'opérationnalisation de cette centrale solaire. Les retombées économiques positives sont ainsi palpables car les ménages n'ont plus besoin d'utiliser le « jiro kapoaka » ou la lampe à pétrole, qui nuit à la santé, provoquant entre autres, les maladies respiratoires, voire la tuberculose. Les enfants auront également plus de temps pour étudier, à la maison. Ce grand projet contribue à la concrétisation du Velirano N°2 du président Andry Rajoelina, qui est l'accès à l'électricité pour tous et de sa vision de ne laisser aucun district ou commune pour compte », a fait savoir ce chef d'Institution.

Durée de vie de 25 ans

Pour sa part, le Directeur général de Solar Plexus a évoqué que cette centrale 100% solaire est complètement autonome et contrôlée à distance. « Elle peut continuer à fonctionner même si le temps est mauvais. On a une solution viable et surtout durable puisque la durée de vie de cette plateforme s'étend sur 25 ans », a-t-il souligné. Le président de cette entreprise réunionnaise, Alain Orriols, a poursuivi que Solar Plexus s'engage à alimenter en énergie renouvelable les zones rurales en travaillant dans le cadre de cette coopération entre les deux îles.

Quant à Bernard Picardo, le président de la Chambre des Métiers et d'Artisanat de la Réunion, il a soulevé que Madagascar a de la chance d'être composé en grande partie de population jeune. « Nous apportons des formations pour transformer cette jeunesse en richesse », a-t-il exprimé. Toujours dans le cadre de cette coopération entre Madagascar et La Réunion, « un projet dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage ainsi que dans la mise en place des unités de transformation agricole, est ainsi en vue », dixit le président du Sénat Herimanana Razafimahefa.