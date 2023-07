Madagascar: Base Toliara - Appel unanime des habitants de la commune de Tsianisiha pour sa réouverture

Les communautés riveraines du site d'exploitation du projet d'extraction et d'exploitation d'ilménite de Base Toliara ne se lassent pas de demander sa réouverture.

Dans la commune de Tsianisiha, c'est un véritable appel de détresse que les habitants lancent afin que l'Etat prenne enfin les initiatives pour la réouverture de Base Toliara suspendue, rappelons-le, depuis 2019.

Dégradation avancée

Cet appel au secours de la population est motivé par la dégradation avancée de leurs conditions de vie, à cause de cette suspension. Faute d'adduction d'eau, la campagne culturale est, par exemple, compromise avec ce que cela suppose d'inflation galopante. En raison de l'insuffisance d'infrastructures, les centres de santé de base ne suffisent plus pour répondre aux besoins de la population. « Quand le projet était encore opérationnel, les contributions de Base Toliara avaient permis de résoudre ces problèmes », déclare Frankel Ravahatrarivo, un des notables de la commune de Tsianisiha.

Pire, la non reprise du projet a également des incidences socioculturelles. En effet, Base Toliara s'est engagé, en accord avec les communautés, pour remplacer les tombeaux touchés par l'exploitation minière. Un engagement qui n'a pas pu aboutir, en raison de la suspension des activités de la compagnie. Or, sur place les croyances déduisent que ce non-achèvement du projet reconstruction des tombeaux est aussi l'une des sources des difficultés qui sévissent.

Dommageable

Bref, aux yeux de la population locale, il est plus que jamais urgent de laisser Base Toliara terminer les projets sociaux déjà entrepris. Roger Manahy, propriétaire de tombeaux et de terrains dans la zone d'exploitation de Base Toliara déplore que la suspension du projet s'éternise. « L'arrêt des projets, à cause de la suspension des activités de Base Toliara, est très dommageable pour la population » soutient-il, en ajoutant que « outre le déplacement et la construction de nouveaux tombeaux, il y a également eu d'autres projets sociaux comme la construction d'écoles et d'hôpitaux à Tsianisiha et Ankilimalinike ». Autant de raisons qui lui permettent de conclure qu'il y a urgence à ce que cette reprise soit effective. « Nous réclamons la levée de cette suspension car c'est l'une des options qui permettra au district de Toliara II de la région Atsimo Andrefana de rattraper son retard en termes de développement », continue-t-il.

Base Toliara est aussi considéré par les jeunes comme un instrument de lutte contre le chômage. Ruffin Tovondrainy figure parmi les jeunes de la commune de Tsianisiha ayant déjà été embauché par la compagnie mais qui s'est retrouvé sans travail, depuis la suspension. « J'étais bien rémunéré durant mon travail chez Base Toliara et cela m'a permis d'aider ma famille et d'espérer un avenir meilleur pour moi-même », un espoir qui est tombé à l'eau depuis la suspension du projet. « La reprise du projet évitera aux jeunes de s'adonner à des activités illicites », défend le jeune Ruffin Tovondrainy.

Porteur d'espoir

En somme, la reprise des activités de Base Toliara est considérée comme un élément porteur d'espoir, non seulement dans les zones d'exploitation, mais également pour l'économie nationale, dans son ensemble. En ce qui concerne les impacts environnementaux, l'adjoint au maire de la commune rurale de Tsianisiha, Mamy Narison, se veut rassurant en déclarant que le projet minier ne présente pas de danger majeur.

« Base Toliara opère dans les zones dont les ressources forestières se sont déjà dégradées avant son implantation », explique-t-il, en concluant que « les communautés appuient unanimement la reprise du projet ». Une manière, en tout cas d'en appeler à la bonne volonté des autorités, à commencer par le président de la République à décider enfin, cette réouverture tant attendue.