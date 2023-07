Angola: Le Ministre de la Culture consterné par la mort de la Reine Nhakatolo

Luanda — Le ministre de la Culture et du Tourisme, Filipe Zau, a exprimé sa consternation samedi, suite au décès de la Reine Nhakatolo Tchilombo, représentante du groupe social Lunda-Luvale, survenu samedi à l'hôpital Cardinal Dom Alexandre do Nascimento, à Luanda.

En cette heure de douleur et de deuil, le ministre de la Culture et du Tourisme, au nom de hauts fonctionnaires et du personnel de son département ministériel, s'incline devant la mémoire de la Reine Nhakatolo et adresse ses plus sincères condoléances à la famille endeuillée et à la communauté sociale de Luvale.

Lurdes Nhakatolo Tchilombo, morte à l'âge de 86 ans, est née en 1937 dans la commune de Nana Kavungo, municipalité d'Alto Zambeze, Province de Moxico.

La souveraine, depuis 2004, était détentrice des histoires séculaires et avait une large connaissance de la culture Luvale, qui existe en Angola et en Zambie, où son règne s'est étendu.