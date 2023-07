Tunisie: Expatriés - Doublé en or pour Layouni

Pour sa première demi-heure en championnat de Suède, avec l'actuel leader provisoire et champion sortant BK Hacken, l'attaquant Amor Layouni a planté un doublé décisif dans les arrêts de jeu qui a permis à son club de battre 4-2 l'IF Brommapojkarna.

A noter qu'il a joué 20 minutes auparavant pour son premier match en préliminaires de la Champions League avec une victoire 3-1 contre New Saints. Un retour déjà réussi en Scandinavie et une note de 8,6 dans ce match.

Maâloul déroule

Au sommet de son art avec ce nouveau titre de champion d'Egypte, Ali Maâloul a encore frappé face au rival d'Ezzamalek pour une victoire de prestige 4-1. Il a marqué le 3e but juste avant la pause pour finir 3-0 le premier half. Huitième but de la saison en championnat et 10e, toutes compétitions confondues. Un 17e titre avec Ahly et le 20e dans sa carrière. En face, le duo, Mathlouthi en défense et Jaziri en attaque, a disputé toute la partie sans changer le cours du match pour Ezzamalek qui finit 3e et va disputer la coupe de la CAF la saison prochaine.

Skhiri déjà à pied d’œuvre

Pour ses débuts sous les couleurs des Aigles de l'Eintracht Francfort, le milieu de terrain Elyès Skhiri n'a pas traîné puisqu'il a marqué de la tête contre FSV Braunfels (division 6) pour une victoire 15-1. Demain, un autre test amical contre un club régional, Steinbach Haiger (division 4), attend Skhiri.