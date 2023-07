Madagascar: Cinéma - L'épopée de « Nampoina » a plu à son premier public

Avant-première réussie pour le film de fiction historique « Nampoina, ny riaka no valam-parihiko ». La première projection de ce film, de l'association Valamparihy, a eu lieu ce samedi 15 juillet au Canal Olympia.

Ce nouveau long-métrage malgache a obtenu une standing ovation, qui signifie beaucoup pour Henri Randrianierenana et Haingo Rasolondraibe, les réalisateurs, ainsi que pour tous les acteurs et l'équipe de tournage.

Ils ont, durant 6 mois, travaillé dans des conditions parfois extrêmes. En effet, le film a été tourné, en majeure partie, dans le district rural d'Anjozorobe, dans la région Atsimo Atsinanana et dans une réserve de la forêt d'Atsinanana, inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco.

En rappel, le réalisateur Henri Randrianierenana a mis en scène le roi ANDRIANAMPOINIMERINA selon une construction de son imagination, en respectant les pensées de son auteur, le professeur Raymond Ranjeva, et en se basant sur les travaux scientifiques et historiques de Dr Bako Rasoarifetra, Harilala Ranjatohery et le professeur Patricia Wright. Il a, en tout cas, permis d'imaginer la vie des Malgaches en son temps.

L'idée de consacrer un film à un personnage historique du pays revient à Haja Ranjeva Rabetafika, à dessein de faire revivre le patriotisme chez les jeunes. Ce film sera justement diffusé dans toutes les universités de Madagascar. 700 000 jeunes au moins seront appelés à le voir. Une projection publique sur la chaîne nationale est aussi prévue le 29 juillet prochain.

%

Outre sa portée éducative, ce film a aussi été conçu pour faire connaître au monde entier l'histoire de Madagascar telle qu'elle est racontée par les Malgaches.

En tout cas, l'auteur du film a été visiblement ravi qu'une simple idée ait abouti à ce long-métrage après un an et demi de travail acharné. Il reconnaît que le film a su transmettre son message principal, abattre les ségrégations et consolider l'unité des Malgaches, exactement la vision d'Andrianampoinimerina, le premier souverain malgache à avoir prôné et organisé l'unité nationale, une idée révolutionnaire, toujours d'actualité. « Votre contribution est beaucoup plus importante que les discours des politiques », a-t-il affirmé en s'adressant à toute l'équipe du film, pour clôturer cette première projection.