Madagascar: Baccalauréat 2023 - Ouverture des hostilités pour 215 630 candidats

Le nombre de candidats inscrits au baccalauréat 2023 a augmenté de 12,5% par rapport à l'année précédente, avec un doyen de 68 ans et un benjamin très précoce, âgé de seulement 10 ans.

Jour J. Le baccalauréat session 2023 débute de jour, 17 juillet 2023, pour les 215 630 candidats inscrits à travers la Grande l'île, avec une grande majorité de candidats, au nombre de 151 904, qui ont choisi les séries littéraires. Les candidats des séries scientifiques sont au nombre de 43 337 tandis que 10 963 candidats ont choisi les séries techniques, et enfin 9 426 candidats, la série OSE.

Calendrier

Les épreuves débutent ce matin par celle de philosophie qui durera quatre heures. L'après-midi sera consacrée aux langues vivantes. Demain 18 juillet, place aux mathématiques, dans la matinée, et à l'épreuve de Malagasy, l'après-midi. Le troisième jour, le mercredi 19 juillet, l'heure sera à l'épreuve de physique-chimie dans la matinée et l'histoire-géographie l'après-midi.

Et enfin, le quatrième jour, le jeudi 20 juillet, auront lieu les épreuves de Français le matin et Science de la Vie et de la Terre (SVT) l'après-midi. Ceci marque la fin des épreuves pour la majorité des candidats. On notera, toutefois, la tenue, le 21 juillet, de l'épreuve théorique d'Education physique et sportive (EPST), ainsi que l'épreuve de sciences économiques et sociales, pour les candidats concernés.

Sujets

Dans plusieurs sessions passées, des craintes et des cas avérés de fuites de sujets ont quelque peu déstabilisé les candidats et leurs parents, et inquiété l'opinion publique quant à la sécurisation des sujets d'examen au baccalauréat. Cette année, la gendarmerie assure avoir redoublé de vigilance afin d'éviter toute fuite de sujets.

Les tentatives sont, néanmoins, assez nombreuses, notamment sur les réseaux sociaux, ciblant les candidats et autres personnes intéressées, pour leur proposer des sujets d'examen. La gendarmerie de souligner, il y a quelques semaines, qu'il s'agit d'actes d'escroquerie, les sujets ainsi proposés étant des faux. Non sans inciter les candidats à choisir la voie du travail pour affronter les épreuves du baccalauréat et non par la tricherie.