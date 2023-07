Madagascar: Coupe de Madagascar - L'équipe de la Pro League exacte au rendez-vous

Les huitièmes de finale de la Telma Coupe de Madagascar se sont déroulées ce week-end. Huit équipes de la Pro League ont validé leur ticket.

Place aux quarts de finale. Huit équipes de la Pro League dont Fosa Juniors, Elgeco Plus, AS Fanalamanga, Disciples FC, Ajesaia, Mama FC, CFFA et ASA ont confirmé leur qualification pour la prochaine étape de la Telma Coupe de Madagascar. Les huitièmes de finale du tournoi ont pris fin ce week-end. Après un match très tendu, la formation du Fosa Juniors FC a validé son ticket.

Tiavina « Donga » Rakotoarisoa et ses coéquipiers se sont imposés face à l'équipe du FC Rouge, sur le score de 2 buts à 1, samedi. Le champion de Madagascar en titre a pris l'avantage à la 24e minute de jeu, grâce à un but marqué par Jeannot. Les Majungais ont essayé de creuser l'écart mais ils n'ont pas pu marquer le deuxième but. Quant à l'équipe des Rouges, ils ont imposé leur jeu mais ne sont pas parvenus à égaliser.

Le score était de 1 à 0 en faveur du Fosa Juniors. En revenant du vestiaire, Lova et ses camarades ont trouvé le but d'égalisation par un coup de tête de Dadamanga (47e minute), directement dans le fond du filet de Fabrice. Le score est resté de 1 but à 1 jusqu'à la fin du temps règlementaire. Les deux équipes ont été contraintes d'entrer dans la prolongation. Malgré une infériorité numérique, Fosa a démontré une détermination inébranlable en jouant à neuf. A la 100e minute, les défenseurs des Rouges se sont précipités. Andry a marqué facilement son deuxième but de la victoire.

Dans l'autre rencontre, le club d'Alaotra Mangoro, AS Fanalamanga a confirmé sa suprématie. Le vice-champion de Madagascar a pulvérisé le FC Mahavatsy d'Analanjirofo sur un score fleuve de 7 à 1. À l'issue d'un match très disputé entre les deux équipes de la Pro League, la formation d'Ajesaia a écarté le club du Dato FC par 1 à 0. Notons que les six équipes restantes qui ont représenté les ligues ont été éliminées à la huitième de finale. Les quarts de finale seront donc une affaire des clubs du Championnat de Madagascar.

Tous les résultats des huitièmes de finale :

- Fosa Juniors Fc 2-1 Fc Rouge

- Elgeco Plus Fc 3-0 Fc Mahavatsy

- AS Fanalamanga 7-1 Kakambary Fc

- Disciples Fc 4-3 ASJM

- Ajesaia 1-0 Dato FC

- CFFA 2-0 EFCA Mi20 FC

- Mama FC 3-1 AS Comato

- ASA Nosy-Be 3-1 Tsaramandroso Formation.