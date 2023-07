Afrique Centrale: Sud-Kivu - Début de l'opération de contrôle des effectifs des FARDC

L'Inspecteur général des FARDC, général Gabriel Amisi Kumba a lancé, vendredi 15 juillet, l'opération de contrôle des effectifs de soldats du pays.

Son porte-parole, Major Gerry Gwelo, a indiqué que ce contrôle est le premier après l'avènement de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération (AFDL), en 1997 :

« Ça fait presque 26 ans après l'avènement de l'AFDL que l'effectif réel de notre armée n'est pas connu. Et pour réorganiser une armée, on doit connaitre son effectif parce qu'en connaissant l'effectif de l'armée on sait planifier les opérations militaires et la politique sait aussi comment voter le budget de l'armée ».

Cet officier militaire a expliqué que le contrôle au sein de l'armée a été décidé par le Président Tshisekedi, commandant suprême des FARDC et de la police nationale.

« C'est une mission organisée par le Chef de l'Etat qui est déterminé à moderniser et à réorganiser notre armée. Et l'Inspecteur général avait réuni déjà les membres de l'Etat-Major de la 3e zone de défense et le secteur opérationnel Nord et Sud-Kivu, le résultat sera connu après », a poursuivi major Gerry Gwelo.

Pour l'Inspection générale des FARDC, les précédents contrôles avaient juste aidé à évaluer les capacités opérationnelles des unités engagées dans les secteurs opérationnels.

Cette opération avait été lancée en mars dernier à Kinshasa avant le Grand Bandundu, le Grand Equateur et le Kongo-Central.

Elle s'étend à travers tout le territoire national.