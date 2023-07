Angola: La Présidente du Parlement exprime sa consternation face au décès de la reine Nhacatolo

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale (AN), Carolina Cerqueira, a exprimé ce dimanche sa consternation face au décès de la reine Nhacatolo Tchlombo, survenu samedi, des suites de maladie, dans une unité sanitaire de Luanda.

Dans un message de condoléances adressé à sa famille, Carolina Cerqueira déclare que l'illustre disparue s'est imposée, tout au long de sa vie, comme une femme d'un grand courage, engagée dans l'amélioration des conditions de vie des populations du Haut-Zambèze et de la région orientale de l'Angola.

Selon la présidente de l'AN, la reine Nhacatolo a accompli son travail avec un grand sens du devoir patriotique, de la sagesse et du respect des intérêts les plus nobles de la mère patrie, s'étant affirmée comme une gardienne intrépide de la tradition et de la riche culture et coutumes de son peuple.

"Avec sa mort, l'Angola perd une figure éminente du pouvoir traditionnel de la patrie", lit-on dans le message.

Selon Carolina Cerqueira, Nhacatolo Tchilombo laisse un grand héritage de leadership et d'humilité qui devrait servir d'exemple aux générations futures et d'inspiration aux jeunes femmes.

"Nous lui rendons notre hommage le plus respectueux et espérons que son nom restera pérenne dans l'histoire de l'Angola, qu'elle a servi de manière héroïque et patriotique", renchéri Carolina Cerqueira.

La reine de 86 ans, qui résidait dans la commune de Cavungo, commune du Haut-Zambèze, a accédé au trône de la tribu Luvale en 2004, après avoir succédé à la reine Nhakatolo Tchissengo, décédée en 1992.