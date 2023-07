Gabon: L'ENEF souffle ses 70 bougies et célèbre ses nouveaux diplômés

L'Ecole Nationale des Eaux et Forêts (ENEF) a soufflé ses 70 bougies ce 15 juillet 2023 au Cap-Estérias, à 30 km au nord de Libreville. En sus de cet anniversaire, cette école supérieure a célébré ses 250 diplômes issus de plusieurs filières et honoré les anciens directeurs de cet établissement supérieur.

Le Directeur de l'Enef n'a eu de cesse de vanter son établissement. Pour lui, comme bien d'autres cadres, la formation et la recherche scientifique sont la base de la préservation de la biodiversité. Et l'Enef est le lieu par excellence pour garantir ladite formation et la recherche scientifique qui sans doute, participent considérablement à la préservation de la biodiversité tant voulu par les gouvernants du pays.

Il faut souligner qu'au niveau sous-régional, en tant que membre du Réseau des Institutions de Formation Forestière et Environnementale d'Afrique Centrale (RIFFEAC), il a été conféré à l'Enef, la qualité de pôle d'excellence pour la formation des cadres supérieurs dans la transformation du matériau bois ; d'où l'ouverture du Master Recherche Sciences du Bois sur son campus.

Dr Bruno Nkoumakali soutient, au regard de ce qui précède, que "l'Enef est l'un des instruments qui a toujours su soutenir les évolutions des secteurs forestier, halieutique et environnemental, tant au Gabon que dans la sous-région Afrique centrale". Aussi, poursuit-il que "cette école constitue de ce fait, le principal vivrier qui pourvoit en ressources humaines hautement qualifiées pour non seulement le ministère en charge des Eaux et Forêts, mais aussi pour d'autres administrations publiques ou privées".

Toujours dans son discours de circonstance, le Directeur de l'Enef a souligné l'importance de cet établissement qui a vu défilé plusieurs hauts cadres du Gabon et de la sous-région Afrique centrale. Il a d'ailleurs précisé aux nouveaux diplômés que "Le secteur forêt-bois est un pourvoyeur d'emplois du fait dela forte évolution du tissu industriel. Il faut donc une main d'oeuvre qualifiée et outillée pour répondre aux véritables besoins de ce marché, d'où l'importance de l'adéquation formation emploi dont vous en êtes le porte étendard".

Auprès du ministre Lee With, le DG Enef a sollicité son attention sur les mesures d'accompagnement à mettre en place afin d'intéresser les diplômés à faire carrière dans le secteur privé qui n'a de cesse de demander cette précieuse ressource humaine. Il a également signifié au membre du gouvernement des défis en terme, de réhabilitation des laboratoires et l'augmentation de la capacité d'accueil du campus.

Diplômes en mains, les récipiendaires ont salué avec faste leur fin de formation. Ils ont d'ailleurs pris note des conseils des uns et des autres qui se sont succédé au pupitre pour des allocutions de circonstance.

Il faut rappeler à des fins utiles que depuis 70 ans, le Centre de Formation du Personnel Forestier (CFPF) devenu Ecole Nationale des Eaux et Forêts (ENEF) en 1975 s'évertue à former les agents des Eaux et Forêts à l'échelle sous-régionale. Elle est située au Cap-Estérias, à 30 km au nord de Libreville, dans le premier arrondissement de la commune d'Akanda.