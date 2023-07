Ile Maurice: Echanges - Des judokas français s'entraînent avec les nôtres

Durant la semaine écoulée, une vingtaine de judokas du club français COS Judo se sont entraînés avec nos locaux au dojo de Grande-Rivière-Nord-Ouest.

Cet échange s'est fait grâce au coach du club, Patrice Camozzo, qui a déjà une histoire avec le judo mauricien. Il avait, en effet, grandement aidé à la préparation de nos judokas, en animant des stages à leur intention en France aussi bien qu'à Maurice, pour les Jeux des îles de l'océan Indien de 2011.

Quand nous nous sommes rendu au dojo mercredi soir pour assister à la séance d'entraînement, Patrrice Camozzo n'était malheureusement pas présent, étant pris par d'autres engagements, mais nous avons rencontré le coach Hassen Djimili. Lui aussi connaît le judo mauricien pour y être venu animer, toujours en 2011, le stage final en vue des JIOI, aux côtés de Patrice Camozzo.

Hassen Djimili était tout heureux de se retrouver au dojo de Grande-Rivière-Nord-Ouest. Partageant avec nous les souvenirs de son passage sur l'île, et ceux vécus avec les Mauriciens en terre française, il se rappelle également du soutien que lui-même et Patrice Camozzzo avait apporté à Christiane Legentil dans sa préparation pour les Jeux olympiques de 2012 à Londres. «Je reviens après longtemps à Maurice. Maintenant qu'on a renoué le contact, on va certainement se pencher sur la mise en place de programmes d'échanges qui ne pourront que nous enrichir mutuellement», a-t-il affirmé.

%

Le présent déplacement de COS Judo s'insère plus dans le cadre «loisirs». S'ils sont à Maurice pour se décontracter après la fin de la saison, les judokas de COS Judo profitent également de notre dojo pour rester au contact de la discipline. Tant mieux pour nous qu'ils allient la détente et les entraînements, dira la Head Coach, Priscilla Chery. Puisque, «cela fait de l'opposition pour nos judokas».

Ainsi mercredi, plus d'une cinquantaine de combattants étaient sur le tatami. Français, Mauriciens et également Rodriguais. Ces derniers, ceux sélectionnés pour les Jeux de la Francophonie (Emilie Momus, Noémie Evenor, Alexsha Agathe, Hansley Bégué et Daniellito Rosidor Perinne) sont arrivés à Maurice mardi, accompagnés de l'entraîneur Eddy André. Ceux qui seront engagés aux JIOI sont, eux, arrivés deux jours plus tard avec le coach Antonio Félicité. Ce, dans le cadre d'un stage qui a débuté mercredi et qui se poursuivra jusqu'au 20. Un début de stage agrémenté donc par la présence des judokas de COS Judo.

Club aux 957 licenciés

Le COS Judo, situé à Sartrouville, est un club destiné au judo de loisirs ou de compétition. Avec 957 licenciés lors de la saison 2022-2023, il est l'un des plus grands clubs de France. Il est aussi intéressant de savoir que le COS Judo s'est adjugé, il y a quelque temps, le titre de vice-champion de France par équipe après s'être incliné en finale face au Paris Saint-Germain.