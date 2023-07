Sénégal: Fête du 14 Juillet - Le militaire français rappelé à son engagement

La Fête nationale française a été célébrée, vendredi 14 juillet, par les Éléments français au Sénégal (Efs), à Ouakam. Dans une belle symphonie avec les Armées sénégalaise et espagnole, les frères d'armes ont communié sur un fond de rappel des qualités du militaire apte à défendre son territoire, sa population.

Le général de brigade Etienne du Peyroux, Commandant des Éléments français au Sénégal (Efs), est longuement revenu, hier, à Ouakam, à l'occasion de la prise d'armes, sur les qualités du militaire. En présence de son excellence l'ambassadeur de France au Sénégal, Philippe Lalliot, et du Chef d'état-major particulier du président de la République, le contre-amiral Oumar Wade, et de l'Inspecteur général des forces armées, le général de division Philippe Dia, il a appelé le militaire français à « renouveler » son engagement et à s'interroger sur le « sens » qu'il lui donne « au quotidien ». Mieux, il a exhorté chaque soldat à diluer son « engagement personnel » dans la « volonté collective de protéger notre pays, sa population et ses intérêts ».

Le général de brigade Peyroux a convoqué l'« Honneur et Patrie, mots inscrits sur les soies des drapeaux, étendards et emblèmes qui, en ce 14 juillet, défilent en tête de nos régiments, unités et bâtiments partout où sont présentes les armées françaises » pour mieux haranguer ses hommes après sa revue des troupes. Au sein de celles-ci, un détachement du Bataillon de la Musique principale et un autre détachement de l'Armée de terre sénégalaise et des troupes espagnoles de la force Marfil, agissant aux côtés des troupes françaises depuis bientôt 10 ans dans la sous-région.

%

Ainsi, les deux mots « interpellent et obligent » le militaire français qui se voit rappeler le socle de son engagement : « le service de la patrie et le respect des vertus qui de tout temps furent celles des soldats de France ».

« Ils cimentent notre lien à la nation, qui nous confie la redoutable prérogative de mettre en oeuvre la force pour protéger son destin et son avenir lorsque surgissent les périls. Ce privilège sans équivalent nous impose, en contrepartie, comme le rappelle notre statut, d'être prêt à aller jusqu'au sacrifice suprême pour l'accomplissement de notre mission », a encore souligné le général Peyroux. Pour lui, les militaires doivent se montrer « dignes de la confiance que nous accordent nos compatriotes qui doivent pouvoir compter sur nous tout comme nous avons besoin de compter sur leur appui en retour ».

Aussi, le respect du contrat avec la Nation passe-t-il, pour le militaire, à assurer sa protection. Ce qui passe par une préparation et une formation sans relâche.

Il s'est réjoui de fêter le 14 juillet « dans un pays frère qui nous accueille pour une mission de partenariat qui exige de nous ouverture et respect ».

Les Efs, forts de 500 hommes appelés à être réduits de moitié, sont composés d'instructeurs spécialisés oeuvrant dans le cadre de partenariats noués entre la France et des pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest (Cedeao) qui en expriment le souhait, le besoin.