Congo-Kinshasa: Nomination des Pères Edouard Tsimba Ngoma et Edouard Isango Nkoyo comme évêques auxiliaires de Kinshasa

Cité du Vatican — Le 15 juillet, le Saint-Père a nommé évêques auxiliaires de l'archidiocèse métropolitain de Kinshasa (République démocratique du Congo) : le Révérend Père Edouard Tsimba Ngoma, C.I.C.M., jusqu'ici missionnaire en Belgique et vicaire épiscopal adjoint pour la vie consacrée dans le diocèse de Liège, jusqu'à présent missionnaire en Belgique et vicaire épiscopal adjoint pour la vie consacrée dans le diocèse de Liège, en lui attribuant le siège titulaire d'Igilgili ; le Rév. Edouard Isango Nkoyo, du clergé de Kinshasa, jusqu'à présent secrétaire-chancelier de l'archidiocèse de Kinshasa, en lui attribuant le siège titulaire d'Utimmira.

Mgr Edouard Tsimba Ngoma, C.I.C.M., est né à Boma le 11 avril 1957. Il a fréquenté le Petit Séminaire de Mbata-Kiela, puis il est entré au postulat des Missionnaires de la Congrégation du Coeur Immaculé de Marie (Scheut) à Kinshasa. Il a fait son noviciat à Mbudi (Kinshasa) et a prononcé ses voeux perpétuels en février 1989 en Haïti. Il a terminé ses études de philosophie à l'Institut Canisius (Kimwenza). Il a ensuite entrepris une expérience missionnaire en Haïti, en suivant également des cours de théologie et en terminant ses études à Port-au-Prince. Il a été ordonné prêtre le 13 août 1989. Il a exercé les fonctions suivantes : ministère pastoral en Haïti, dans plusieurs paroisses, pour l'animation vocationnelle et missionnaire (1989-1990) ; vicaire paroissial à St Michel de l'Attalaye, diocèse des Gonaïves, Haïti (1990-1991) ; spécialisation en spiritualité à l'Institute for Religious Formation de St Louis (Missouri, USA) (1991). Louis (Missouri, USA) (1991-1993) ; maître des novices, animateur des vocations et responsable des stages pour sa congrégation en Haïti, et vice-président national pour la formation des personnes consacrées en Haïti (1993-1999) ; conseiller général (1999-2005) et supérieur général (2005-2011) de la congrégation du Coeur Immaculé de Marie. De 2006 à 2009, il a présidé l'Association des Supérieurs Généraux des Congrégations Missionnaires 'SEDOS'. Il a également été recteur du Grand Séminaire interdiocésain de Bangui (2011-2020) et, depuis 2021, il est missionnaire en Belgique et vicaire épiscopal adjoint pour la vie consacrée dans le diocèse de Liège.

Mgr Edouard Isango Nkoyo est né le 1er avril 1973 à Kinshasa. Il a fréquenté le Petit Séminaire Saint Jean Marie Vianney et a fait une année propédeutique au Séminaire Cardinal Malula à Kinshasa. Il a étudié la philosophie au séminaire St André Kaggwa de Kinshasa et la théologie au grand séminaire St Jean XXIII de Kinshasa. Il a ensuite obtenu une licence en philosophie à l'Université catholique de Kinshasa (1999-2002). Après une expérience pastorale à la paroisse Notre Dame de la Sagesse de Kinshasa (2000-2002), il a été ordonné prêtre le 4 août 2002 pour le clergé de Kinshasa. Il a occupé les fonctions suivantes et poursuivi des études complémentaires : chancelier adjoint de l'archidiocèse de Kinshasa (2002-2003) ; secrétaire académique du grand séminaire Saint André Kaggwa (2003-2009 et 2017-2018) ; recherche doctorale à la faculté de philosophie de Munich et service pastoral dans l'archidiocèse de Munich (2010-2016) ; vicaire paroissial de St. Georg à Wasserburg (2010-2016). Georg à Wasserburg, dans le diocèse d'Ausburg (2017) ; vicaire paroissial de St. Luc, Kinshasa (2017-2018) ; vice-recteur (2018-2020) puis recteur du grand séminaire St. André Kaggwa (2020-2021). Depuis 2021, il est secrétaire-chancelier de l'archidiocèse de Kinshasa et, depuis 2022, secrétaire exécutif de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa.