Congo-Brazzaville: EMPGL - Réception des nouveaux AET par la grande famille des anciens

La cérémonie de réception des finalistes de la 67e promotion, sortie fraichement de l'Ecole militaire préparatoire général Leclerc (EMPGL) débaptisée du nom de l'ancien enfant de troupe (AET), Aaron Kakou Bakebongo, s'est déroulée, le 16 juillet en présence des grands anciens et du président de l'Association des AET, Rémy Ayayos Ikounga.

La cérémonie a été marquée par plusieurs temps forts, notamment l'installation de la promotion, l'entrée du drapeau de l'association, la présentation du drapeau, le port des insignes, l'hymne de l'association, la remise des documents, et la sortie du drapeau.

Dans son mot circonstance, le président de l'association des anciens enfants de troupe, l'AET Rémy Ayayos Ikounga, à exhorter vivement la 67e promotion afin qu'ils fassent leurs futures carrières avec un comportement exemplaire en société à l'image du prestigieux grand ancien, Aaron Kakou Bakebongo, dont ils portent le nom prestigieux. « Ceux qui sortent de cette école doivent avoir un comportement fondé sur l'honneur, sur l'éthique, le travail, la discipline, le respect des institutions ; bref, tout ce qui doit être conforme à l'esprit AET », a-t-il déclaré.

A noter que, outre, la cérémonie de réception des nouveaux AET par la grande famille des anciens, plusieurs activités avaient été programmées par le bureau national qui ont connu un succès, à savoir : les activités sportives et de cohésion, l'organisation d'un don de sang et de remise de matériel médical au Centre national de transfusion sanguine (CNTS) et ensuite, la réalisation des dons de vivres et de non-vivres et de matériel divers à deux grands orphelinats de la place, l'exposition de 157 photos illustrant la vie de l'enfant de troupe à l'école et en dehors de l'école lorsqu'il devient AET, à la stèle de l'AET sous le thème : « l'AET à travers le temps ».

%

La communauté invitée à servir avec loyauté la République

A l'instar de la journée liée à la cérémonie de réception des nouveaux AET, à la veille de cette journée, le président de l'association des anciens enfants de troupe du Congo, l'AET Rémy Ayayos Ikounga, avait fait une déclaration exhortant ses sociétaires d'intérioriser le sens profond de leur devise et les valeurs fortes qu'elle porte, à savoir : fraternité, entraide et solidarité.

« Fort et fier de cohésion et de l'harmonie toujours dans nos rangs », avait déclaré, Rémy Ayayos Ikounga, en précisant que la célébration présente leur offre l'opportunité de réitérer avec force et conviction, leur engagement patriotique de servir avec dévouement et loyauté, la République et de défendre la nation avec la plus forte détermination.