Afrique: Prochain lancement du volume II du recueil 'Os Bantu na Visão de Mafrano'

Luanda — Le volume II du recueil "Os Bantu na Visão de Mafrano - Quase Memórias", de l'écrivain Mauricio Caetano "Mafrano" (oeuvre posthume), sera lancée le 25 de ce mois, à Luanda.

Il convient de rappeler que le volume I du Recueil a été lancé, à Luanda, Huila, Namibe, Cuanza-Norte et Cabinda et dans des pays comme le Mozambique, le Cap-Vert, Sao Tomé-et-Principe et le Portugal.

Le volume I et II du recueil "Os Bantu na Visão de Mafrano" a été édité par la famille de l'auteur, à partir de textes dispersés du journal catholique "O Apostolado", entre les années 1957 et 1982, où l'auteur a été correspondant.

Mauricio Caetano, auteur de l'oeuvre, est né à Dondo, municipalité de Cambambe, province de Cuanza-Norte, a été fonctionnaire de l'époque Fazenda et Comptabilité de l'Angola, actuellement ministère des Finances et professeur de Langue portugaise et de Philosophie.