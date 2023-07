Sénégal: Me Babacar Ndiaye président de la FSBB - « J'appelle la famille du basket à être animée par l'intérêt général »

Me Babacar Ndiaye a appelé la famille du basket à s'unir autour de l'équipe nationale pour la reconquête du titre continentale lors de l'Afro basket qui se dispute du 26 juillet au 6 août prochain à Kigali. «L'objectif de départ est de monter sur le podium et celui caché c'est la reconquête du titre. J'appelle la famille du basket à être animée par l'intérêt général. Ce qui nous intéresse, c'est le Sénégal et le développement de notre basket. J'appelle tout le monde à s'unir autour de l'équipe nationale et lui permettre de vaincre au soir du 5 août » a-t-il déclaré lors du panel organisé samedi 16 juillet, en direction de la compétition africaines. Me Baba est ainsi revenu sur la préparation des Lionnes.

Le Sénégal croisera la RDC en amical

Il informe que les Lionnes disputeront deux matchs amicaux. Le premier, ce sera contre le Rwanda le 23 juillet. Lors du deuxième match, la bande à Aya Traoré affrontera finalement, le 25 juillet, la RD Congo en lieu et place de l'Egypte qui avait été initialement désignée.

« L'équipe doit quitter le 21 juillet pour Kigali. C'est pour s'acclimater. Au vu de la configuration de notre poule. Le profil de nos prochains adversaires de poule, était important pour le choix de l'équipe que l'on doit rencontrer. C'est pourquoi, nous avons choisi la RDC qui est une équipe athlétique comme celle du Mali », explique-t-il avant de poursuivre : « Nous avons fait trois Afrobasket et disputer trois finales en 2015, 2017 et 2019. En compétition internationale, on ne peut pas parler d'échec si on est en finale. En 2002, nous avions décidé de rajeunir l'équipe et elle avait terminé quatrième. Cette année, l'entraîneur a jugé nécessaire de rajeunir mais aussi d'appeler quelques anciennes pour accompagner et encadrer les nouvelles ». Le patron du basket n'a pas manqué de féliciter l'ANPS et son président Abdoulaye Thiam pour son initiative. « Mes mots sont celui de remerciement à l'ANPS de cette belle initiative qui consiste à parler du basketball à la veille de l'Afrobasket qui se tient tous les deux ans». A la fin des travaux, Me Babacar Ndiaye a ainsi fait une requête en demandant que les conclusions sorties du Panel soient remises à la fédération sénégalaise de basket. Pour rappel, les Lionnes sont logées dans le groupe C avec le Mali et l'Ouganda, à l'occasion de cette 26e édition de l'Afrobasket.