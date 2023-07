Sénégal: Hivernage-infrastures / Plus de 30 quartiers non lotis de Keur Massar Nord ont bénéficié d'une restructuration sommaire (directeur)

(APS) - Plus de 30 quartiers non lotis de Keur Massar Nord, une commune située dans le département de Keur Massar (Dakar), ont bénéficié d'un programme de restructuration sommaire, en vue d'atténuer les effets des inondations au cours de cet hivernage, a t-on appris du directeur de la Prévention et de la gestion des inondations, (DPGI), Madické Cissé.

"Plus de 30 quartiers non lotis de Keur Massar Nord ont bénéficié d'une restructuration sommaire pour atténuer les effets des inondations", a dit M. Cissé dans un entretien accordé à l'APS.

Cette restructuration, a-t-il expliqué, a nécessité le déplacement et le recasement ailleurs de certaines familles des quartiers non lotis pour réaliser sur ces espaces libérés des ouvrages d'assainissement, en lieu et place.

"Sur ces espaces libérés, a-t-il indiqué, on en train de réaliser sept bassins de stockage, d'une capacité de 115. 000 mètres cubes".

Ces bassins sont reliés par un réseau interconnecté à des collecteurs et des canalisations vers l'exutoire naturel du lac Mbeubeuss, a-t-il ajouté, assurant que les travaux de ces bassins sont presque terminés et seront opérationnels, dès cet hivernage.

M. Cissé a fait savoir que les opérations de restructuration et de réalisation d'ouvrages d'assainissement se font en tenant compte du réseau naturel de cours d'eau et lacs de la zone. Selon lui, le but est de reconnecter les ouvrages d'assainissement aux cours d'eau et lacs de la région de Dakar.

C'est pourquoi, a-t-il encore soutenu, la réalisation de ces ouvrages d'assainissement se fait depuis 2018 dans le département de Keur Massar, en fonction des exutoires du marigot de Mbao et celui du lac Mbeubeuss.

Du coté des quartiers lotis de Keur Massar Nord, a-t-il indiqué, des routes pavées, des réseaux primaires de drainage gravitaire, des bassins et de collecteurs sont déjà reliés à des lacs, comme exutoires, dans le cadre du Projet de gestion des eaux pluviales (PROGEP II) grâce à l'Agence de développement municipal (ADM).

Selon lui, »les travaux réalisés par l'ADM dans le cadre du PROGEP I et II ont fait que les inondations sont devenues un vieux souvenir dans les quartiers de quatre communes du département : Keur Massar Nord, Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud et Malika ».

Toutefois, a-t-il signalé, il reste encore à mener un combat contre les inondations à Keur Massar Sud, une des commune du département.

Dans cette partie du département, a-t-il indiqué, les quartiers comme Aladji Pathé, ou Sotrac, etc, souffrent de problèmes d'inondations.

»Dans ces quartiers, les ouvrages sont en cours de réalisation. Et si tout va bien d'ici à l'année prochaine, on va oublier les inondations difficiles, dans le département de Keur Massar », a promis M. Cissé.

Les six communes du département de Keur Massar sont : Yeumbeul Sud, Yeumbeul Nord, Jaxaay, Keur massar Nord, Keur Massar Sud et Malika.

Le Projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal (PGIIS) logé à la DPGI est financé à plus de 10 milliards de francs CFA par le Fonds vert climat avec l'appui de l'Agence française de développement (AFD).

Il est prévu pour la période 2018-2025, soit une durée de sept ans.