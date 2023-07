Algérie: Objectifs 2063 - M. Merad souligne les efforts du pays

NAIROBI — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, a mis en exergue dimanche à Nairobi (Kenya) les efforts de l'Algérie en vue d'atteindre les objectifs tracés dans l'Agenda 2063.

M. Merad intervenait lors des travaux de la 5e session de la Réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine (UA), les Communautés économiques régionales (CER) et les Mécanismes régionaux, en sa qualité de représentant du président de la République, M. Abdelamdjid Tebboune.

Le ministre a, dans ce sens, évoqué la concrétisation et le lancement de grands projets structurants favorisant l'intégration, à l'instar du gazoduc transsaharien entre l'Algérie et le Nigéria, où le gouvernement a décidé d'aider le Niger à réaliser son tronçon, de la route transsaharienne reliant Alger à Lagos, qui sera convertie en couloir économique, et du projet de dorsale transsaharienne à fibre optique (Algérie, Tchad, Niger, Mali et Mauritanie).

Le ministre a, en outre, rappelé la réalisation d'une voie terrestre entre l'Algérie et la Mauritanie et d'une ligne de transport maritime avec le Sénégal, pour "faciliter le transport de marchandises entre ces pays", ainsi que l'ouverture de nouvelles voies d'accès vers les zones enclavées.

M. Merad a également salué le rôle des CER dans la réalisation de l'intégration régionale pour atteindre "les objectifs tracés dans l'Agenda 2063 et répondre aux aspirations légitimes des peuples africains".

Par ailleurs, M. Merad a salué les réalisations accomplies par les pays africains pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063, notamment l'activation de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), dont l'Algérie compte parmi les premiers signataires de son accord de création.

Il a également souligné "les réalisations multidimensionnelles du continent africain, notamment l'avancement des projets d'intégration continentale dans les domaines du commerce et de l'économie, pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063, inscrits dans son premier plan décennal (2013-2022)".

En tête de ces réalisations, le ministre a cité "l'activation de la Zone de libre-échange continentale africaine dont l'Algérie compte parmi les premiers signataires de son accord de création, et la transformation de l'agence de coopération relevant du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) en une agence de développement AUDA/NEPAD", soulignant "le rôle essentiel de cette dernière dans l'accélération de l'intégration et du développement économiques en Afrique".

A noter que le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a été chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de le représenter aux travaux de la 5e session de la Réunion de coordination semestrielle entre l'UA, les CER et les Mécanismes régionaux, à Nairobi (Kenya).

La participation de l'Algérie à cette réunion intervient en sa qualité de présidente en exercice de la Capacité régionale d'Afrique du Nord (NARC), relevant de l'Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA).

Lors de cette réunion, à laquelle ont participé des dirigeants et représentants des pays africains, des représentants du bureau de la Conférence de l'Union africaine (UA), les présidents des CER, les responsables des Mécanismes régionaux, le président de la Commission de l'UA, de hauts responsables de la commission de l'UA et le président de la Banque africaine de développement (BAD), plusieurs rapports sur l'état de l'intégration continentale, la ZLECAf et les moyens d'activer le programme de l'Agenda 2063 de l'UA ont été discutés.

En marge de sa participation aux travaux de cette réunion de coordination, M. Merad s'est entretenu avec le président du Kenya, William Ruto, le président du Parlement kenyan, Moses Wetangula, la vice-secrétaire général de l'ONU et présidente du Groupe des Nations Unies pour le développement durable, Amina J. Mohammed, le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Menfi et l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou.