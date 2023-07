Afrique: Conseil exécutif de l'UA - Le Maroc souligne à Nairobi l'importance de l'intégration régionale en Afrique

Le Royaume du Maroc a réaffirmé, vendredi à Nairobi, l'importance de l'intégration régionale en Afrique en tant que prérequis de l'intégration continentale.

Dans une déclaration à la presse, en marge de la participation marocaine à la 43ème Session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (13-14 juillet), l'ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l'UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, a indiqué que la délégation marocaine a souligné la centralité de l'intégration régionale en tant que condition sine qua non pour l'aboutissement de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

S'agissant du processus de réforme institutionnelle de l'UA, la délégation marocaine a insisté sur l'importance de la crédibilité et la transparence du processus intergouvernemental, ainsi que le strict respect des principes de responsabilité, de compétence, de bonne gouvernance et de reddition des comptes.

De même, le Maroc a réitéré la nécessité de lutter contre tous les facteurs de division ou de perturbation au sein de l'Union, qui sont de nature à entraver le bon fonctionnement de l'institution et impacter l'efficacité du processus intergouvernemental, a ajouté M. Arrouchi.

D'autre part, la délégation marocaine a mis en exergue la contribution financière substantielle du Royaume au budget de l'UA, qui a été adopté lors de cette session.

A cet égard, le Maroc a mis l'accent sur l'impératif d'assurer le plein respect des principes de responsabilité et de bonne gouvernance administrative et financière au sein de la Commission de l'UA, a fait savoir le diplomate marocain.

De son côté, le directeur du Grand Maghreb, affaires de l'UMA et de l'UA au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Hassane Boukili, a indiqué que lors de l'examen de la note conceptuelle et de la feuille de route du thème de l'année 2024 sur l'éducation, le Maroc a réaffirmé la centralité de l'éducation et de l'enseignement dans la vision marocaine de l'action africaine commune, "étant donné que l'aboutissement de tout projet de développement ne peut se faire sans un investissement préalable dans l'élément humain africain.

" Evoquant l'élaboration de la stratégie et du cadre politique des partenariats de l'Union africaine, M. Boukili a fait savoir que le Royaume a souligné lors de cette Session l'impératif d'adopter une approche légaliste basée sur le respect des décisions des organes délibérants de l'UA, en mettant l'accent sur le renforcement de la dimension opérationnelle des partenariats.

La délégation marocaine a également insisté sur l'importance de lutter contre tous les aspects d'instrumentalisation politique des processus de partenariats, qui ne servent pas les intérêts du continent africain et de ses citoyens, a-t-il ajouté.

En outre, cette session du Conseil exécutif a pris note de la candidature marocaine à la présidence du Conseil onusien des droits de l'Homme à Genève, en tant que seule candidature africaine soumise dans les délais et conforme à toutes les exigences procédurales en la matière.

Par ailleurs, lors de l'examen du rapport de la 15ème Session du Comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité, la délégation marocaine a mis en exergue le rôle clé que joue le Royaume en matière de maintien de la paix et de la sécurité en Afrique, notamment en tant que membre du Conseil de paix et de sécurité de l'UA et également à travers une contribution financière substantielle au Fonds pour la paix, des efforts de médiation dans de nombreux dossiers et une participation active dans le cadre des opérations de maintien de paix et de sécurité en Afrique, a noté M. Boukili.

Le Conseil exécutif de l'UA a tenu, jeudi et vendredi à Nairobi, les travaux de sa 43èmes session ordinaire, avec la participation du Maroc, qui y est représenté par une importante délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Cette Session était consacrée notamment à l'examen du rapport de la 46ème Session ordinaire du Comité des représentants permanents (COREP), ainsi que du rapport du Secrétariat de la Zone de libre-échange continental africaine (ZLECAF) sur la mise en oeuvre de la Zone et du thème de l'année 2023 (Année de la ZLECAF : accélération de la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine).

La réunion a également examiné les rapports des Comités du Conseil exécutif et des Comités ad hoc, la stratégie et le cadre d'orientation des partenariats de l'UA, ainsi que les questions relatives à l'environnement, au changement climatique et à l'économie bleue, avec un accent particulier sur les défis et les perspectives pour l'intégration en Afrique.

La 43ème Session a été aussi l'occasion d'examiner la question de la réforme institutionnelle de l'UA, ainsi que la note conceptuelle et la feuille de route du thème de l'année 2024 de l'UA sur l'éducation.