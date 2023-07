Sénégal: Formation de journalistes sur le trafic illicite de migrants et les flux financiers illicites associés, le 17 juillet

Dakar — L'Institut d'études de sécurité (ISS, en anglais) organise, le 24 juillet, à Dakar, une formation de journalistes sur le trafic illicite de migrants et les flux financiers illicites associés.

"L'événement est programmé dans le cadre du projet OCWAR-T [Organized Crime : West African Response to Trafficking] coordonné par la GIZ, financé par l'Union européenne et le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, et mis en oeuvre en étroite coordination avec la CEDEAO par l'Institut d'études de sécurité et l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée", informe le communiqué parvenu à l'APS.

Il souligne que »cette formation sera menée en partenariat avec le Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) et la Cellule Norbert Zongo du journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest (CENOZO)".

Les organisateurs rappellent que les médias jouent un rôle essentiel dans la mobilisation de leur public pour comprendre les problèmes liés aux économies illicites et les risques et impacts qu'elles posent aux communautés.

Ils estiment que »cela exige que les journalistes eux-mêmes comprennent ces questions et disposent des outils nécessaires pour mener des enquêtes approfondies et fondées sur des preuves ».

L'ISS est une organisation africaine à but non-lucratif avec des bureaux en Afrique du Sud, au Kenya, en Éthiopie et au Sénégal.

Ses domaines de compétence portent sur la criminalité transnationale, la migration, la sécurité maritime et le développement, le maintien et la consolidation de la paix, la prévention de la criminalité et la justice pénale, l'analyse des conflits et la gouvernance.

D'après les estimations de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le trafic de migrants aurait généré des flux financiers illicites sortants pour un montant moyen de 13,6 millions de dollars.