Ile Maurice: Trafic de drogue allégué - La police souhaite que Vimen Sabapati reste en cellule policière

Vimen Sabapati a comparu en cour de district de Port-Louis, ce lundi 17 juillet, sous forte escorte policière. La motion logée par son avocate, Me Melany Nagen, a été appelée devant le magistrat Prashant Bissoon.

En effet, comme Vimen Sabapati souhaite être transféré à la prison, Me Melany Nagen a présenté une motion en ce sens devant le tribunal de Port-Louis, le 12 juillet. Elle a expliqué que son client avait déjà passé 70 jours en détention policière depuis son arrestation, le 3 mai. Le positionnement de la police était attendu hier.

Le sergent Korimboccus de la Special Striking Team (SST), qui a déposé, a fait savoir à la cour que la police a toujours besoin de Vimen Sabapati et que l'enquête n'a pas encore été complétée. Il a relaté que l'exercice de reconstitution des faits n'a pas été complété ainsi que l'examen du portable et véhicule du suspect. La police pourra se prononcer suivant les progrès de l'enquête. «Decision can be taken in due course», a déclaré l'enquêteur à la cour. Vimen Sabapati devra comparaître à nouveau en cour, le 24 juillet.

Depuis son arrestation, Vimen Sabapati est détenu au centre de détention d'Alcatraz. L'entraîneur de muay-thaï avait été appréhendé dans la capitale après la découverte de près de 10,35 kg d'héroïne d'une valeur marchande de Rs 150 millions dans son Ford Raptor lors d'une opération de la SST.