Ile Maurice: Soupçon de «bribery by public official» - Le constable Rajen Summoogum reconduit en cellule

Rajen Summoogum, du poste de police de Pailles Summoogum et habitant de La Tour-Koenig, a comparu devant le tribunal de Port-Louis, ce lundi 17 juillet. La police a objecté à sa remise en liberté conditionnelle et il a été reconduit en cellule. Le constable répond d'une accusation provisoire de «bribery by public official».

Le policier a été arrêté par la Criminal Investigation Division de Port-Louis-Sud à la suite de la plainte d'un entrepreneur de 24 ans. Ce dernier accuse Rajen Summoogum de lui avoir subtilisé Rs 10 000, dans la soirée du dimanche 9 juillet. Cet habitant de Pailles, en état d'arrestation, ne s'était pas arrêté alors qu'il avait été intercepté lors d'un contrôle de routine. Il avait poursuivi sa route avant de se raviser.

Il a été conduit au poste de Police de Pailles. D'après le jeune homme, le constable Rajen Summoogum l'aurait intimidé en disant : «Koz parol sinon to pe al dormi.» Il allègue que l'officier aurait pris son téléphone portable et l'aurait placé devant le visage pour le débloquer, via la reconnaissance faciale. Ensuite, le policier lui aurait dit qu'il allait faire un virement de Rs 10 000 à travers une application mobile et qu'il ne serait pas poursuivi pour tentative de meurtre.

Autorisé à rentrer chez lui et ayant écopé d'une contravention pour non-conformité de son véhicule, il s'est alors rendu compte qu'il y avait eu une cardless transaction de Rs 10 000 et que le message envoyé par sa banque avait été effacé. Lors de son interrogatoire, Rajen Summoogum a réfuté ces allégations.