Ile Maurice: À Rivière-du-Rempart - Père et fils agressent un policier au poste de police

«Mo pou fer touy twa apré ki mo papa pou fér so bann kontak transfer twa pou to perdi to plas travay.» Ce sont les menaces proférées à l'encontre du policier en service au poste de police de Rivière-du-Rempart, le 16 juillet. Le policier a porté plainte pour agression.

Un homme, âgé de 21 ans et habitant de Plaine-des-Roches, a demandé au policier si c'est lui qui lui avait fait signe de s'arrêter alors qu'il se trouvait dans une voiture de police à Rivière-du-Rempart. Ce à quoi le policier lui a répondu que s'il lui avait demandé de le faire, c'est qu'il fallait obéir. L'homme l'a alors menacé : «Atann to pou koné. Mo pé telefon mo papa.»

Peu de temps après, le père est arrivé au poste de police et a agressé le policier, qui a perdu l'équilibre et est tombé. Le père a continué à le menacer : «To finn transfer depi Goodlands tonn vini.» Le policier a essayé de calmer les esprits, le temps que les autres policiers arrivent. Père et fils ont été arrêtés sous une charge provisoire de «molesting a police officer».