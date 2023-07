Togo: Le pays se rêve en hub maritime

Le ministre de l'Economie maritime, Edem Kokou Tengué, participe à Londres à la 129e session de l'Organisation maritime internationale (OMI).

'Notre présence ici illustre la stratégie du Togo de devenir un hub maritime', a-t-il indiqué.

L'OMI est l'institution spécialisée des Nations Unies chargée d'assurer la sécurité et la sûreté des transports maritimes et de prévenir la pollution des mers et de l'atmosphère par les navires. Ses travaux soutiennent les ODD des Nations Unies.

Les transports maritimes internationaux acheminent plus de 80 % du commerce mondial. Ils constituent le moyen de transport international le plus efficace et le plus rentable pour la plupart des marchandises; et fournissent un moyen fiable et peu coûteux de transporter des marchandises dans le monde entier, facilitant le commerce et favorisant la prospérité pour les nations et les peuples.