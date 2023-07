Seychelles: Le système numérique des ports du pays sera pleinement opérationnel d'ici janvier 2024

La Seychelles Ports Authority (SPA) numérise ses services avec le lancement d'un système d'information de gestion (PVMIS) dans le but de les rendre plus efficaces et plus rapides.

Le projet devrait être pleinement opérationnel d'ici janvier 2024 et les derniers détails seront mis au point dans les mois à venir. L'ensemble du projet sera testé avant le lancement complet afin que les problèmes soulevés puissent être résolus.

Les agences et organisations impliquées dans toutes les opérations du port se sont réunies vendredi dans un forum de discussion ouvert pour répondre aux préoccupations et faire des suggestions pour améliorer le système pour tout le monde.

Le PVMIS est un système d'information centralisé où tous les formulaires, comme au port de départ avant que les bateaux ne puissent vaquer à leurs occupations, peuvent être remplis plus tôt et en temps réel.

"L'importance de ce système est que tous ceux qui travaillent au port seront reliés par un système central pour s'assurer qu'ils travaillent tous avec les mêmes informations, disponibles en un seul point", a déclaré le directeur général adjoint de SPA, Egbert. Moustache.

Il a ajouté que cela garantira qu'il n'y a pas de confusion ou que des personnes ayant des informations différentes sur la même chose.

M. Moustache a déclaré que ce système numérique sera meilleur pour l'environnement, car il éliminera l'utilisation de papier dans ces processus.

Le PVMIS intégrera une variété de systèmes, tels que les comptes, les achats ainsi que la comptabilité, et des solutions Web conçues pour la planification et la gestion en temps réel des opérations portuaires.

Au cours des discussions, un certain nombre de questions ont été soulevées, telles que l'accès à Internet pour les navires eux-mêmes, car le système nécessite une connexion Internet et un lien avec le système douanier (SYDONIA), entre autres.

Les Seychelles font partie de l'Organisation maritime internationale (OMI) et ce projet fait partie des normes établies par la Convention de facilitation du trafic maritime international, appelée Convention FAL.

La Convention FAL contient des normes et des pratiques et règles recommandées pour simplifier les formalités, les exigences documentaires et les procédures à l'arrivée, durant le séjour et au départ des navires.

Dans le cadre du Comité FAL, l'OMI a élaboré une documentation FAL standardisée à l'usage des autorités et des gouvernements.

Depuis avril 2019, la convention FAL rend obligatoire pour les navires et les ports l'échange électronique des déclarations FAL, et à partir de janvier 2024, l'approche du guichet unique sera obligatoire dans tous les ports.