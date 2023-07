Cote d'Ivoire: Infrastructures commerciales- Le Parc d'exposition d'Abidjan ouvre ses portes

Enfin, Abidjan a son parc d’exposition. Situé dans la commune de Port- Bouet et à deux pas de l'aéroport d'Abidjan-Félix Houphouët Boigny, le Convention Center a été inauguré ce lundi 17 Juillet 2023, par le Vice- président Ivoire, Koné Tiemoko Meyliet, en présence du Premier ministre Patrick Achi, des membres du gouvernement, des acteurs du secteur privé ivoirien entre autres. Ce parc d’exposition comprend une salle modulable de 10 000 places debout et 5 000 assises. Selon l’administrateur général adjoint de l’entreprise Pfo, Clyde Fakhoury, tout heureux présentant l’ouvrage a dit : « À 37 mètres au-dessus de nous, la voûte a été conçue pour assurer une isolation maximale et permet un spectacle de sons et lumières unique. La scène est totalement équipée, avec devant un écran géant de 30 mètres de large, un des plus grands au monde. »

Aussi, il n’a pas manqué de saluer l’expertise du Bureau nationale d’études techniques et de développement (Bnetd), qui a assuré le contrôle des travaux d’une part, et la Société générale pour le financement d’autre part.

Le premier grand événement est prévu pour le mois de septembre. Il s’agit du salon de l’agriculture Sara. Pour le ministre du Commerce, Souleymane Diarrassouba, « L'objectif visé par la construction de cette imposante infrastructure est d'impacter la compétitivité de nos entreprises, d'impacter les échanges commerciaux, de valoriser nos produits artisanaux et d'offrir une place de choix à nos artisans, à nos Pme, à nos start-up, à nos grandes entreprises et à l'industrie culturelle et créative. »

Aussi, il n’a pas manqué de saluer l’engagement fort de Président Alassane Ouattara dans la concrétisation de cet autre chantier qui va contribuer à donner toute sa place à la promotion du commerce et des activités évènementielles au niveau d’Abidjan. Si la phase 1 est achevée, deux nouveaux halls d’expositions sont prévus pour les années à venir, ainsi qu’un complexe hôtelier attenant à ce parc.

Au nom du Chef de l’Etat ivoirien, le Vice- Président Tiemoko Meyliet , a salué le partenariat qui a permis de sortir de terre, cette infrastructure ultramoderne ; la plus grande de l’Afrique de l’ouest. « Projet mythique qui prend forme sous son leadership éclairé. Enfin, notre pays se dote d’un précieux outil de soutien à l’activité économique, à l’effet de promouvoir l’activité commerciale à grande échelle. Cette longue gestation a donné lieu à un ouvrage splendide et iconique, comme nous le constatons tous ici. Je voudrais rappeler que ce projet, dont le lancement a eu lieu en février 2020, fut un rêve nourri depuis l’Expo 1985 par le Père de la Nation ivoirienne, feu le Président Félix HOUPHOUËT-BOIGNY. Son ambition était de doter la ville d’Abidjan en infrastructures capables d’abriter des Foires et Expositions Commerciales d’envergure internationale. La réalisation de cet important projet contribuera à la transformation structurelle de notre économie, en étant une vitrine de présentation du génie créatif et productif de notre pays. Il s’agit donc d’une réalisation majeure du Pnd 2021-2025, dans son pilier relatif à la transformation structurelle de l’économie par l’industrialisation et le développement des grappes. La réalisation de cette ambition de transformation implique la promotion d’un secteur privé fort et dynamique, à travers, notamment, la mise en œuvre d’importantes réformes structurelles et sectorielles. L’objectif visé est d’assurer une transformation locale accrue de nos matières premières et le développement des échanges commerciaux nationaux et internationaux. »,a dit le Vice- président ivoirien. Aussi, il n’a pas manqué d’ajouter qu’avec l’avènement de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf) est une opportunité à saisir pour renforcer les échanges intra-africains, en assurant une exportation accrue de nos produits manufacturés.

Dans cette perspective, le Parc d'exposition d’Abidjan constitue un hub régional qui permettra à notre pays d’abriter de grands évènements économiques nationaux et internationaux. Son exploitation devrait générer plusieurs emplois directs et indirects dans les secteurs de l’agriculture, du commerce, de l’hôtellerie, du tourisme et des services. De plus, la proximité du site de l’aéroport international Félix HOUPHOUËT-BOIGNY lui offre une ouverture sur le monde qui facilitera son utilisation pour les évènements internationaux. Terminant, le Vice- président a félicité l’architecte Pierre Fakhoury dont la signature est gravée sur plusieurs infrastructures socio-économiques de la Côte d’Ivoire