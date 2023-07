Angola: Le leader de l'UNITA défend la promotion de l'entrepreneuriat

Luanda — Le président de l'UNITA, Adalberto Costa Júnior, a défendu lundi les politiques économiques efficaces, visant à encourager la production nationale, promouvoir l'esprit d'entreprise et diversifier les secteurs productifs.

S'exprimant lors d'une conférence de presse sur la situation économique et financière actuelle du pays, il a déclaré qu'il était temps d'adopter des stratégies de collaboration impliquant les secteurs public et privé, la société civile et les experts économiques.

L'homme politique précise que ce n'est qu'avec une attitude constructive et une vision à long terme qu'« il sera possible de surmonter la crise et de construire un Angola prospère et durable ».

Par conséquent, il a jugé nécessaire de restructurer et de reconstruire l'économie nationale, « mettant l'humain au centre des politiques, afin de garantir un avenir digne pour tous ».

Adalberto Costa Júnior comprend qu'une réorientation des dépenses publiques vers les infrastructures, le soutien à la production alimentaire, principalement l'agriculture, l'élevage et l'industrie agroalimentaire, l'éducation et la santé aurait un impact positif sur la croissance économique à long terme.

Il a défendu la réduction des dépenses publiques pour permettre des allégements fiscaux et la création d'un environnement concurrentiel sur le marché des marchés publics, en mettant l'accent sur l'amélioration de la transparence, "indispensable pour attirer les investissements étrangers et accroître la demande intérieure".

Dans sa présentation, il a de nouveau recommandé un audit de la dette publique, de la Sonangol, de la banque d'Épargne et Crédit (BPC), de la banque Espírito Santo d'Angola (BESA), du Fonds Souverain et de la TAAG (compagnie aérienne nationale).

Il a noté que les dirigeants ont la responsabilité de protéger les intérêts du peuple angolais et d'assurer une gestion transparente et responsable des ressources du pays.

Le chef de l'UNITA a également demandé des explications à l'Exécutif sur la destination donnée au "surplus de 6,3 milliards de dollars", se référant aux années 2021 et 2022.