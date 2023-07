Congo-Kinshasa: Bumbu et Makala fêtent le rétablissement de l'électricité

Les habitants des communes de Bumbu et Makala à Kinshasa ont été en liesse avec le retablissement du courant électrique, ils en étaient privés depuis plusieurs jours.

La Société nationale d'électricité (Snél) a procédé, le 15 juillet, au remplacement de deux transformateurs avariés qui servaient à la fourniture de l'électricité dans les communes de Bumbu et Makala à Kinshasa. Les techniciens de cet opérateur public de l'énergie électrique ont travaillé d'arrache-pied pour redonner le courant électrique dans cette partie de la capitale de la République démocratique du Congo où la population était exposée à l'insécurité, surtout la nuit par manque de l'électricité, et limitée dans certaines tâches quotidiennes.

Les habitants de ces deux communes assez enclavées et presque rurales ont donc passé un week-end bien rempli devant leurs petits écrans, profitant des préludes des Jeux de la Francophonie. Du côté de la Snél, a-t-on appris, l'huile et les équipements de réparation du transformateur à Bandundu devraient quitter Kinshasa le dimanche pour cette ville et d'autres contrées du Grand Bandundu privées d'électricité depuis deux semaines.

Les choses se sont donc accélérées à la Snél depuis la réhabilitation du directeur général Fabrice Lusinde. Il avait été suspendu préventivement et de manière abusive à la suite d'une motion de censure votée à l'Assemblée nationale. Après enquête, il a été remis dans ses droits et fonctions au grand dam de ses pourfendeurs qui avaient tout fomenté afin de le mettre à l'écart alors qu'il avait brillamment réussi le concours du comité de pilotage et la réforme des entreprises du portefeuille de l'Etat.

Lusinde lance snélbox et snél&moi

Aussitôt revenu, Fabrice Lusinde a donné le go pour l'installation de deux cents Snélbox à Kisantu dans la province du Kongo-Central. Il s'agit d'une action menée dans le cadre de la mise en oeuvre du projet pilote Snél&moi, application digitale, sécurisée et connectée à la Snélbox, un compteur communicant qui transmet les données de consommation en temps réel au client et à la Snél ; le compteur en question est doté d'une sim et d'un signal GPRS qui renvoie toute l'information de la consommation au niveau d'une plateforme. Et cette plateforme permet aux techniciens de voir qui consomme quoi et quand afin d'améliorer la gestion du délestage.

Au cours de la 45e réunion du conseil des ministres, le président Félix Tshisekedi instruisait le gouvernement de tout mettre en oeuvre afin que la Snél et la Régie de distribution d'eau (Régideso) puissent mettre en place un système d'information pour capter de manière électronique les factures de leurs clients dans le but d'améliorer leur gouvernance. Et en décembre 2022, la Snél lançait SnélBox et Snél&moi, un projet novateur avec l'accompagnement de l'Agence pour le développement du numérique. Ainsi, la Snél envisage de doter plus de trois millions de clients des compteurs intelligents.