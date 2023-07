Congo-Kinshasa: Police Nationale - Le Général Dodo Tshinyama reconduit à la tête de l'UPI/HP

Notifié officiellement par la haute hiérarchie depuis le 15 juillet, le général Dodo Tshinyama Itambo a été reconduit à ce poste en tant que le numéro 1 de cette unité de la police nationale congolaise (PNC).

La reconduction est le fruit des loyaux services que la tête couronnée de l'unité de protection des institutions et hautes personnalités (UPI/HP) a rendus à la nation avec dextérité et abnégation en assurant la sécurité des institutions et des hautes personnalités de la République démocratique du Congo (RDC).

Animé, dès son jeune âge, par le souci de servir son pays sous le drapeau, le général Dodo tient à porter haut son institution en mettant en exergue certaines valeurs républicaines dont le professionnalisme et la discipline. Cet officier de la PNC qui n'est plus à présenter a gravi tous les échelons de la police jusqu'à avoir le prestigieux grade de général.

Il a occupé presque tous les postes dans la chaîne de commandement aussi bien sur le terrain que dans les états-majors. C'est ainsi qu'il a assuré tour à tour les postes de commandant du groupe mobile d'intervention de Kisangani, commandant second chargé de l'administration et logistique de la brigade, commissaire provincial adjoint chargé de la police administrative au Kasaï-Central, Il a aussi occupé le poste de commissaire provincial adjoint de la PNC chargé de l'administration au Kasaï-Oriental et commissaire provincial dans la province du Bas-Uele.

%

Après avoir laissé des empreintes indélébiles partout où il est passé dans les différentes provinces du pays, le général Dodo Tshinyama a été nommé à la tête de l'UPI/HP et puis reconduit récemment au même poste de commandement. A la tête de cette institution, le général Dodo a complètement transformé le visage de ce prestigieux service de la PNC pour mettre ses collaborateurs dans des conditions de travail de qualité tout en prônant un esprit de collaboration et de respect mutuel. Grâce à son leadership éclairé, il n'y a rien à craindre qu'à la tête de cette unité de la PNC, le général Dodo sera une fois de plus non seulement à la hauteur de la tâche lui assignée par la hiérarchie mais aussi marquera d'une pierre blanche cette institution en mettant en avant plan les valeurs républicaines.