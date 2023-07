Afrique: Corruption - Les communautés étrangères sensibilisées aux moyens de lutte contre le fléau

Un atelier d'information sur la lutte contre les antivaleurs comme la corruption a été organisé, le 15 juillet, dans la ville océane par l'association internationale Action pour une jeunesse africaine solidaire (APJAS), à l'intention des communautés étrangères.

Les retrouvailles animées par Arnaud Balou, président de l'APJAS, se sont focalisées sur l'existence, depuis 2019, de la Haute autorité de lutte contre la corruption (Halc) et les mécanismes et moyens d'en avoir recours pour dénoncer et décrier les faits liés à la corruption dont de nombreux sujets étrangers font l'objet. «Cette rencontre a été initiée pour recueillir les avis et propositions de tout un chacun en général et des représentants des colonies et communautés étrangères vivant à Pointe-Noire en particulier afin d'éradiquer la gangrène qu'est la corruption dont nombreux d'entre vous font régulièrement l'objet souvent de façon abusive. N'hésitez donc pas à dénoncer toutes les antivaleurs auprès de la Halc en appelant à son numéro vert 10 23 ou en contactant l'APJAS qui se fera le devoir de transmettre à qui de droit, le cas échéant, tout signalement ou dénonciation», a avisé le président de l'APJAS.

En effet, les représentants des communautés étrangères ont égrené les différents abus dont ils font l'objet régulièrement dans leurs activités professionnelles et dans la vie quotidienne. Ils ont saisi cette occasion pour remercier les organisateurs de l'activité à qui ils ont demandé d'étendre la sensibilisation sur la Halc dans les écoles, les lieux de commerce, etc. Et d'ajouter que des mesures dissuasives comme l'affichage des textes réglementaires de la Halc dans les magasins et dans certains lieux publics aideraient aussi à rendre plus visibles les actions de la Halc.

Au terme des échanges, la constance s'est dégagée sur la connaissance et l'appropriation des textes et lois en vigueur au Congo par les étrangers afin de mieux se défendre en cas de tracasseries et autres menaces pour des motifs fallacieux. Après Pointe-Noire, la sensibilisation va se poursuivre dans le Kouilou, le Niari, la Bouenza et la Lekoumou. Pour garantir la réussite de cette mission, l'APJAS aimerait avoir plus de soutien et d'apport matériel et financier de la Halc, des partenaires et autres structures et organismes impliqués dans la lutte contre la corruption. Signalons que c'est le décret n° 2019-391 du 24 décembre 2019 qui a mis en place la Halc.