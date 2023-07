Afrique de l'Ouest: Le Nigeria élargit l'accès à l'éducation grâce à un système de prêts aux étudiants

L'initiative contribuera à lutter contre la déperdition scolaire et les tendances suicidaires chez les élèves défavorisés sur le plan financier.

Wisdom Ajah, 18 ans, diplômé de l'enseignement secondaire supérieur, vit à Karshi, une ville satellite du Territoire de la capitale fédérale du Nigeria. Il rêve d'une formation universitaire qui lui assurerait un bon emploi après l'obtention de son diplôme et l'aiderait à subvenir aux besoins de sa famille. Mais ce n'est qu'un rêve lointain si l'on considère les nombreux obstacles qu'il a dû surmonter pour obtenir son diplôme d'études secondaires.

Né dans une famille pauvre qui peut à peine se permettre les nécessités de la vie, Wisdom a été forcé d'assumer des responsabilités bien au-delà de son jeune âge, combinant ses études avec des travaux manuels sur des chantiers de construction pour payer ses études secondaires et compléter les maigres revenus de sa famille.

Aujourd'hui, il occupe des emplois subalternes de peintre en bâtiment, une compétence qu'il a acquise sur les chantiers, et économiser suffisamment d'argent pour financer ses études universitaires reste un obstacle de taille.

Mais les choses sont peut-être sur le point de changer, car le gouvernement fédéral du Nigeria a récemment adopté une loi établissant un système de prêt étudiant destiné à fournir une aide financière aux personnes issues de milieux défavorisés. Dans le cadre de ce programme, les candidats éligibles recevront jusqu'à 500 000 N (environ 650 $) par session universitaire.

Promulguée par le président Bola Tinubu le 12 juin, la loi sur l'accès à l'enseignement supérieur, également connue sous le nom de loi sur les prêts aux étudiants, devrait permettre aux étudiants pauvres d'accéder facilement à l'enseignement supérieur grâce à des prêts sans intérêt.

Les représentants du gouvernement estiment que cette initiative permettra aux étudiants indigents d'accéder aux prêts du gouvernement fédéral pour financer leurs études universitaires, à l'instar de ce qui se passe aux États-Unis et dans d'autres pays développés.

Le programme garantit l'égalité des droits aux candidats éligibles pour accéder au prêt sans discrimination fondée sur le sexe, la religion, la tribu, la position sociale ou le handicap.

"Le programme de prêts aux étudiants est une aubaine pour nos jeunes, pour nos étudiants dans tout le pays", a déclaré Dele Alake, porte-parole du Président.

Le gouvernement est convaincu que les étudiants confrontés à des difficultés financières, y compris les personnes comme Wisdom, qui remplissent les critères fixés, pourront accéder au prêt et le rembourser sur une période de 20 ans sans intérêts.

"Un étudiant typique d'une université publique peut survivre efficacement avec des frais de scolarité de 250 000 N (325 $) par session, et un prêt annuel global de 500 000 N (650 $) peut permettre à un étudiant de passer chaque année universitaire", a affirmé le Dr Dasuki Arabi, directeur général du Bureau pour la réforme du secteur public.

"Avec ce que nous avons maintenant, personne ne devrait dire que c'est un manque d'argent qui ne leur a pas permis d'aller à l'école. L'opportunité sera là. Elle sera inclusive et équitable", a déclaré David Adejoh, secrétaire permanent du ministère fédéral de l'éducation, lors d'un entretien avec Afrique Renouveau.

La Banque nigériane de l'éducation supervisera et cogérera le système de prêt à partir de septembre 2023.

La loi prévoit deux ans d'emprisonnement ou une amende de 500 000 N (650 $), ou les deux, pour les étudiants qui ne remboursent pas leurs prêts, ou pour toute personne qui aide les mauvais payeurs.

Le Nigeria compte jusqu'à 18 % d'abandons scolaires par an, attribués à des contraintes financières.

L'Association nationale des étudiants nigérians (National Association of Nigerian Students, NANS) s'est félicitée de la mise en place de ce programme, qu'elle juge nécessaire pour remédier au problème de l'abandon scolaire, lutter contre les tendances suicidaires et dissuader les étudiants pauvres et désespérés de s'adonner à des activités illicites.

Le taux de suicide des étudiants dû à la dépression lorsqu'ils abandonnent l'école et la prévalence des vices chez les étudiantes pour payer leurs frais de scolarité diminueront ou cesseront parce qu'il n'y aura plus de pression financière pour justifier de tels actes. "Le taux de suicide des étudiants dû à la dépression lorsqu'ils abandonnent l'école et la prévalence des vices chez les étudiantes pour payer leurs frais de scolarité diminueront ou cesseront parce qu'il n'y aura plus de pression financière pour justifier de tels actes", a déclaré Akinteye Afeez, un porte-parole de l'association des étudiants.

Toutefois, l'Academic Staff Union of Universities (ASUU), une organisation qui représente les enseignants des universités publiques nigérianes, doute de la faisabilité du nouveau programme en raison du taux élevé de chômage des diplômés dans le pays

Le journal nigérian Punch rapporte qu'environ 40 % des titulaires d'une licence et 59 % des titulaires d'un diplôme national supérieur sont actuellement sans emploi.

Par ailleurs, le célèbre cabinet mondial de services fiscaux et d'audit KPMG prévoit que le taux de chômage au Nigeria passera de 37,7 % en 2022 à 40,6 % en 2023.

Compte tenu de la situation économique actuelle du Nigeria, un système de prêts aux étudiants créera plus de problèmes que ceux qu'il tente de résoudre, a déclaré le professeur Emmanuel Osodeke, président de l'ASUU.

"L'ASUU ne soutiendra jamais la question des banques éducatives parce que les pauvres n'en bénéficieront pas", a-t-il insisté.

Le syndicat maintient que la meilleure solution aux problèmes des universités nigérianes est un financement adéquat.

Anticipant une augmentation de l'accès à l'enseignement supérieur, le gouvernement prévoit de mettre en place des structures de soutien et de mettre en oeuvre des réformes économiques qui permettront d'absorber davantage de diplômés dans la population active.