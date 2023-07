Guinée: En visite Officielle, Ousmane Diagana poursuit ses consultations dans le pays

La visite de 72 heures du Vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, se poursuit à Conakry. Ce lundi 17 juillet 2023, accompagné d'une importante délégation chargée du dossier Guinée à la Banque mondiale, notamment du nouveau Représentant pays, Issa Diaw, et de la nouvelle Directrice des Opérations pour la Guinée, il a eu plusieurs entretiens de haut niveau avec les autorités guinéennes, notamment avec le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, le Ministre de l'Économie et des Finances, Moussa Cissé, et plusieurs autres membres du gouvernement, ainsi qu'avec les cadres des départements sectoriels du Pool économique et financier.

Après un tête-à-tête dans la matinée avec le Ministre de l'Économie et des Finances, Moussa Cissé, suivi d'une réunion de travail avec les cadres dudit département, Ousmane Diagana s'est entretenu avec le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, et le ministre des Finances au Palais de la Colombe. Cette réunion de haut niveau a été suivie d'une réunion conjointe technique de travail avec les cadres des départements sectoriels et ceux de la Banque mondiale.

La journée marathon de ce lundi s'est poursuivie par une rencontre technique élargie à plusieurs départements sectoriels. Ousmane Diagana a eu l'occasion de s'entretenir lors d'une réunion conjointe technique avec plusieurs ministres des départements sectoriels, notamment des Finances, du Budget, des Mines, de l'Énergie, du Plan, des Télécommunications, de l'Agriculture, de l'Éducation, de la Santé, etc.

Ces échanges techniques devraient permettre de définir les priorités stratégiques de la Guinée en termes de financement, ainsi que les facilités que la Banque mondiale pourrait apporter pour soutenir son programme avec la Guinée.