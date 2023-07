Algérie: Le 1er Moharam mercredi 19 juillet et Achoura vendredi 28 juillet

ALGER — Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé, lundi, que le 1er jour du mois de Moharam de l'année 1445 de l'hégire correspondra au mercredi 19 juillet 2023, alors que le vendredi, 28 juillet 2023, coïncidera avec Achoura 10 moharam 1445 de l'hégire, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, et pour perpétuer la tradition du prophète (QSSSL) qui consiste à collecter et distribuer la Zakat, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs met à la disposition des mouzakine (donateurs) les comptes CCP de l'Office national des Wakfs et de la Zakat pour s'acquitter de la zakate, assurant ainsi sa collecte et sa distribution organisées et équitables, et contribuant à la solidarité et cohésion sociales, selon la même source.