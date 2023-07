Afrique du Nord: La reconnaissance israélienne de la marocanité du Sahara, un triomphe diplomatique majeur (Experts italiens)

Rome — La reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara est un triomphe diplomatique historique majeur, qui vient consolider la souveraineté du Royaume sur ses provinces du sud, ont indiqué lundi des experts italiens, soulignant l'apport de cette décision sur la région aux niveaux géopolitique et économique.

"Nouvelle victoire historique et triomphe diplomatique majeur, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, la décision d'Israël consolide la dynamique fructueuse et favorable ayant marqué la diplomatie du Souverain au fil des ans", a déclaré à la MAP l'expert italien en géopolitique, Massimiliano Boccolini, mettant en avant le soutien international croissant autour de la question nationale.

M. Boccolini a cité, à cet égard, la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, le soutien au plan d'autonomie par plus de 15 pays européens, dont l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas et la Suisse, ainsi que l'ouverture d'une trentaine de consulats au Sahara marocain de pays africains, arabes et latino-américains.

Selon lui, cette reconnaissance permettra de faciliter et d'encourager les investissements israéliens dans les provinces du sud du Maroc, dotées d'un positionnement géostratégique et commercial influent.

"Dotée d'une signification historique, cette reconnaissance, qui illustre une nouvelle fois la pertinence diplomatique du Royaume, contribuera à la stabilité du Moyen-Orient grâce à la sagesse et la vision éclairée de SM le Roi, qui considère la cause du peuple palestinien comme une cause nationale", a indiqué, de son côté, le politologue italien Marco Baratto.

Le Maroc, a-t-il relevé, est ainsi bien placé pour contribuer à la promotion de la paix au Moyen-Orient.

L'expert a, d'autre part, estimé que la décision d'Israël, qui sera notifiée aux Nations unies, ouvre de vastes perspectives économiques et d'investissement dans les provinces du sud du royaume.

Un communiqué du Cabinet Royal a annoncé, lundi, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu une lettre du Premier ministre de l'État d'Israël, Benyamin Netanyahu par laquelle il a porté à la Très Haute Attention du Souverain la décision de son pays de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

A cet égard, le Premier ministre israélien a indiqué que cette position de son pays sera "reflétée dans tous les actes et les documents pertinents du Gouvernement israélien". Il a souligné, en outre, que ladite décision sera "transmise aux Nations Unies, aux organisations régionales et internationales dont Israël est membre, ainsi qu'à tous les pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques".

Dans Sa lettre au Souverain, le Premier ministre israélien a informé qu'Israël examine positivement "l'ouverture d'un Consulat dans la ville de Dakhla", et ce dans le cadre de la concrétisation de cette décision d'État".