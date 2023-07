Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 Juillet 2023

Côte d’Ivoire : Modification de la Constitution- Ouattara convoque le Congrès

Le Parlement se réunira en Congrès le 18 juillet 2023 sur saisine du Président de la République Alassane Ouattara. Dans un communiqué rendu public par le Secrétaire général de l’Assemblée nationale, Diomandé Aboubacar Sidiki, « le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, président du Congrès convoque mesdames et messieurs les députés à une réunion du Congrès ». Cette rencontre du Congrès qui aura pour ordre du jour, prise en considération du projet de loi de révision de la loi n° 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire, telle que modifiée par la loi constitutionnelle n°2020-348 du 19 mars 2020.Cette modification de la Constitution instaurera notamment deux sessions ordinaires au parlement, l’une de janvier à juin et l’autre d’octobre à décembre, de façon à faire coïncider la période du travail parlementaire à celle du travail gouvernemental. Laquelle modification permettra également de coordonner au mieux le processus d’élaboration des textes législatifs et la conduite des affaires de l’État.Les modifications que le Président Ouattara propose visent, entre autres, l’instauration de deux sessions ordinaires au Parlement, l’une de janvier à juin et l’autre d’octobre à décembre, ainsi que les élections des Députés et des Sénateurs. Il faut souligner que le parlement ivoirien composé de la Chambre basse (Assemblée nationale) et de la Chambre haute (Sénat).

Burkina Faso : Coupe UFOA-B 2023- Etalons - Eléphants pour la finale

La finale de la 2e édition de la Coupe de l’Union des fédérations ouest-africaines de football zone B de moins de 20 ans (UFOA-B U20) se jouera entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire le 20 juillet 2023 au stade Champroux de Marcory.Les deux demi-finales de la Coupe de l’Union des fédérations ouest-africaines zone B de moins de 20 ans (UFOA-B U20) ont été disputées aujourd’hui au stade Robert Champroux de Marcory à Abidjan.A l’issue des deux matchs, Burkinabè et Ivoiriens ont validé leurs tickets pour la finale. Les Étalons U20 seront face aux Éléphanteaux pour la finale le 20 juillet prochain. (Source :aouaga.com)

Sénégal : Constitution- Dakar retire l’examen de l’article 87

Les députés sénégalais se penchent, dans le cadre d'une session extraordinaire, sur l'examen des projets de lois sur le parrainage citoyen ainsi que sur l'éligibilité des leaders politiques Khalifa Sall et Karim Wade.En revanche, le pouvoir a décidé d'abandonner l'examen controversé de la loi portant sur la modification de l'article 87 de la Constitution qui aurait permis au chef de l'Etat de dissoudre plus facilement l'Assemblée nationale. (Source : autres presses)

Mali : Détournement présumé du dénier public- Mohamed Aly Bathily touché par sa propre flèche…

Pendant que les militants et sympathisants du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques battaient le pavé à Bamako en scandant la fin du régime d’Ibrahim Boubacar Keïta, l’ex-ministre Mohamed Aly Bathily, alors membre du M5 a cité le nom de Me. Kassoum Tapo, ministre de la Justice à l’époque (2020), dans une affaire de détournement du dénier public. Une dénonciation qui a attiré des plaintes, non seulement contre Me. Kassoum Tapo, mais contre Mohamed Aly Bathily, auteur des accusations. Sur la base de la même plainte, Mohamed Aly a été auditionné, la semaine dernière, par les éléments du 14ème Arrondissement de Bamako. (Source : abamako.com)

Maroc : Sahara marocain- Israël reconnaît la souveraineté du Maroc

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu une lettre du Premier ministre de l’Etat d’Israël, Benyamin Netanyahu, précise un communiqué du Cabinet Royal.« Par cette lettre, le Premier ministre israélien a porté à la très haute attention de Sa Majesté le Roi la décision de l’Etat d’Israël de « reconnaître la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental », A cet égard, le Premier ministre israélien a indiqué que cette position de son pays sera « reflétée dans tous les actes et les documents pertinents du Gouvernement israélien ».Dans sa lettre au Souverain, le Premier ministre israélien a informé qu’Israël examine positivement « l’ouverture d’un Consulat dans la ville de Dakhla », et ce dans le cadre de la concrétisation de cette décision d’Etat ». À souligner qu’en dépit de la nouvelle décision israélienne, favorable au Royaume chérifien, le Roi Mohammed VI continuera, en revanche, d’adopter une position constante en faveur des droits légitimes du peuple palestinien d’autant plus que le Souverain l’avait élevé au rang de cause nationale. ( Source : Map)

Guinée : Infrastructures, Électricité, investissements - Les annonces fortes du vice-président de la Banque mondiale

La Banque mondiale compte accroître ses investissements en Guinée dans les domaines des infrastructures routières, énergétiques et de l’économie numérique. C’est une annonce qui a été faite ce lundi 17 juillet 2023, par le Vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, qui a entamé dimanche une visite de travail de trois jours en Guinée.« La Banque Mondiale est un partenaire de longue date de la Guinée. Depuis très longtemps nos financements ont été orientés vers le secteur des routes, de l’électricité et aujourd’hui l’économie numérique qui peut être un accélérateur du développement (…). Nous comptons accroître significativement nos financements dans ces domaines. Et mieux, nous allons faire en sorte que les programmes existants qui sont nombreux puissent être exécutés de manière plus rapide. Nous avons des opportunités intéressantes pour faire tout ça », a délcaré Ousmane Diagana. Le portefeuille actif de la Banque mondiale en Guinée comprend 19 projets pour un engagement total de 1.045 milliard de dollars. Dans cet engagement, il y a 12 projets nationaux et 7 projets régionaux. ( Source :africaguinee.com)

Kenya : Jeûne mortel dans une secte évangélique- Le bilan dépasse les 400 morts

(Belga) Douze nouveaux corps ont été retrouvés lundi dans la forêt de Shakahola, où se réunissait une secte évangélique pratiquant un jeûne extrême, portant à 403 morts le bilan de ce scandale macabre qui a secoué le Kenya, a annoncé la préfète de la région de la côte, Rhoda Onyancha. Les autorités s’attendent à voir le bilan s’alourdir encore, les recherches de fosses communes étant toujours en cours dans une vaste zone de « bush » de la côte kényane, près de trois mois après la découverte des premières victimes de ce qui a été baptisé le « massacre de la forêt de Shakahola ». La police estime que la plupart des corps exhumés sont ceux d’adeptes de l’Église internationale de Bonne Nouvelle (Good News International Church), créée par le pasteur autoproclamé Paul Nthenge Mackenzie qui prônait de jeûner jusqu’à la mort pour « rencontrer Jésus ». (Source : Releve.ma)