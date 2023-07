Afrique: Jeux de la Francophonie - Les premières délégations s'entraînent déjà au Stade des Martyrs

A dix jours du début des IXe Jeux de la Francophonie, les délégations de plusieurs pays sont déjà arrivées à Kinshasa. Il s'agit notamment du Togo, du Niger, du Burkina-Faso, de la République du Congo, du Bénin et du Tchad. Les athlètes étaient le lundi 17 juillet au Stade des martyrs pour une première séance d'entrainement.

« C'est une impression de joie. Parce que nous sommes venus dans un pays frère, la RDC. Les Congolais nous ont très bien accueillis. Déjà à l'aéroport vraiment il y avait une bonne ambiance, le transport, ... Et nous essayons de nous acclimater et nous préparer dans une bonne ambiance », a indiqué Zépherin Hounkenou, coach d'athlétisme béninois.

Il y a néanmoins un bémol. Les conditions d'hébergement ne sont bonnes selon Seydou Yacnaba, coach Burkinabé :

« Quand on est arrivé, l'accueil était chaleureux et propre. On a apprécié mais quand on est arrivé [là où on est logé] on a vu que ce n'est pas facile. D'abord sur le site d'hébergement il n'y a pas d'eau pour se doucher. Vous voyez que c'est un peu difficile de faire un trajet, venir il n'y a pas l'eau pour se doucher. C'est très frustrant. Même pour se soulager c'est difficile ».

Entre temps, les artistes poursuivent la préparation de la cérémonie d'ouverture.

De son côté, le Président Félix-Antoine Tshisekedi a présidé le lundi 17 juillet, une réunion sur la sécurisation des XIe Jeux de la Francophonie qui auront lieu à Kinshasa. Le Président de la République a donné des instructions pour prévenir et éviter tout incident durant cet événement. Parmi les mesures annoncées, il y a la création d'une patrouille mobile mixte armée-police déployée sur l'ensemble de la ville afin de lutter contre la criminalité.

Les IXème Jeux de la Francophonie se tiendront à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023.